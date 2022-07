Pelkkä kilpailuttaminen ei poista nykyisiä ongelmia.

Sähköpotkulautojen käytöstä ja siihen liittyvästä sääntelystä on esitetty useita hyviä puheenvuoroja. Sähköpotkulautapalveluiden tarjoamista ohjaa Suomessa markkinaehtoisuus ja avoin markkina. Kaupunki voi jo nyt kilpailuttaa ja hankkia oman sähköpotkulautapalvelun, jota kaupunki tarjoaisi samaan tapaan kuin nykyisiä kaupunkipyöriä.

Laki mahdollistaa siis kilpailuttamisen mutta ei rajoita muuta kilpailua markkinoilla. Samoilla markkinoilla vastaavaa palvelua voivat tarjota muutkin kuin kaupungin kilpailuttamat toimijat, joten nykyisiä ongelmia kilpailuttaminen ei poistaisi. Jotta kilpailutuksesta saavutettaisiin tarvittavat hyödyt, pitäisi samalla rajoittaa muiden kuin kaupungin kilpailuttamien toimijoiden pääsyä markkinoille.

Kaupungit voivat tienpitäjinä ohjata liikennettä esimerkiksi liikennemerkkien avulla ja vaikuttaa sitä kautta liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Liikenteen ohjaaminen velvoittaa tienkäyttäjää, jonka tärkein velvollisuus on noudattaa tieliikennelakia. Uudet liikkumisen tavat tarjoavat käyttäjälle uusia vaihtoehtoja ja lisäävät liikkumisen vapautta, mutta samalla myös yksilön vastuu kasvaa.

Valvontaan ei ole tällä hetkellä pystytty varaamaan riittäviä julkisia resursseja nopeasti kasvaneen alustatalouden muutosten vuoksi. Markkinaehtoisesti toimivien liikkumispalveluiden tuleekin vastuullisesti hoitaa myös palveluista aiheutuvien ulkoishaittojen minimointi. Sitä tukisi nykyistä vahvempi kaupunkien toimivalta.

Mikroliikkumisen kehittäminen on yksi liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteistä, joita liikenne- ja viestintäministeriö ja Helsingin kaupunki toteuttavat. Yhtenä toimenpiteenä on selvittää, voidaanko kaupungeille vielä lisätä mahdollisuuksia säädellä mikroliikkumispalveluita ja promilleraja mikroliikkumiselle. Osana tätä työtä tehdään myös vertailu kansainvälisesti käytössä olevista sääntelyn tavoista. Monissa kaupungeissa käyttöön otettuja lisenssimalleja ja niiden vaikutuksia sähköpotkulautojen aiheuttamiin ongelmiin hyödynnetään tässä selvityksessä.

Ennen kuin lainsäädännön keinot otetaan käyttöön sääntelyn vaikutukset on arvioitava huolellisesti. Samalla on selvitettävä muut keinot ohjata uusia liikkumisen palveluita siten, että ne toimivat käyttäjien ja yhteiskunnan parhaaksi. Ratkaisuilla on kiire, sillä palvelut kehittyvät vauhdilla ja nykyistä selkeämmille menettelyille on tarvetta – erityisesti kaupunkiemme vilkkaimmilla kaduilla.

Maija Ahokas

yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö

Reetta Putkonen

liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.