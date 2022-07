Tutkimusten mukaan median uutisointi vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisia kuluttajien inflaatiomielikuvat ovat.

Kuluttajahinnat ovat seitsemän prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten. Inflaation uskotaan yleisesti kiihtyvän. Tavalliselle suomalaiselle ilmiö näkyy bensatankeilla ja päivittäistavarakaupoissa. Eniten inflaatiotietoisuutta levittää kuitenkin media.

Inflaatiosta uutisoitaessa ääneen pääsevät yleensä ekonomistit. Analyyseissä toistuvat pohdinnat muun muassa ostovoimasta, säästöasteesta ja investoinneista.

Taloustieteessä inflaatiota käsitellään etupäässä makrotaloudellisena ilmiönä. Makrotalousteoria nojautuu voimakkaisiin yksinkertaistuksiin ihmisen käyttäytymisestä. Aivan erityisesti se nojautuu rationaalisen valinnan teoriaan. Oletus rationaalisia valintoja tekevästä ihmisestä toimii, kun tutkitaan koko kansantaloutta. Yksilöllisestä kuluttajakäyttäytymisestä se ei kuitenkaan kerro kaikkea.

Usein ajatellaan, että hintojen nousu vähentää ylellisyystuotteiden kysyntää, ja rationaalinen ihminen säästää siitä, mikä ei ole välttämätöntä. Korkealaatuisia vaatteita ei hankita, ja hienot ravintolaillalliset jäävät väliin. Sen sijaan leivästä ja pesuaineista ei tingitä.

Kuluttajan todellisuus on kuitenkin paljon monisyisempi. Monien ylellisyystuotteiden kulutuksesta ei olla valmiita tinkimään. Kulutuskulttuurissa ylellisyystuotteet ovat ihmisen identiteetin rakennuspalikoita. Ilman niitä kuluttaja ei koe erottuvansa yksilönä. Ylellisyys on nykykuluttajalle välttämätöntä.

Hintoihin liittyvä kuluttajapsykologia ei ole suoraviivaista. Kuluttajan persoonallisuus, elämäntapa ja menneet kokemukset vaikuttavat siihen. Jotkut ovat valinnoissaan hintatietoisempia kuin toiset. Luksustuotteiden kulutuksessa korkea hinta saattaa jopa lisätä tuotteen vetovoimaisuutta.

Lisäksi hinta on kriteeri muiden joukossa. Sama lelupakkaus voi maksaa kivijalkakaupassa 35 euroa ja kilpailevassa nettikaupassa 27 euroa. Silti moni kuluttaja ostaa lelun kivijalkakaupasta, koska tuotteen saa mukaansa heti.

Moni kuluttaja ei käytä kovin paljon aikaa tai vaivaa halvimman tuotteen löytämiseksi. Nyrkkisääntö on, että mitä kalliimpi tuote on kyseessä, sitä rationaalisempaa on kuluttajan harkinta. Päivittäisessä kulutuksessa hintainformaatio on kuitenkin muuttuvaa ja monimutkaista. Psykologisesti ihminen ratkaisee monimutkaiset valintatilanteet mielen oikopolkujen eli heuristiikkojen avulla.

Kuvitellaan, että usein ostamamme tuote – esimerkiksi kahvi tai polttoaine – kallistuu. Heuristiikka ohjaa kuluttajan yleistämään hinnannousun koskemaan muitakin tuotteita. Jos media samaan aikaan uutisoi ”kansalaisten kukkarolle käyvästä rajusta inflaatiosta”, uhkakuva ankeista ajoista on valmis.

” Inflaatiouutisointiin tarvitaan enemmän moniäänisyyttä.

Tutkimusten mukaan uutisointi vaikuttaa ratkaisevasti kuluttajien inflaatiomielikuviin. Median toimintalogiikkaan kuuluu ihmisen negatiivisuusvirheen hyödyntäminen: ihmismieli on paljon herkempi kielteiselle kuin myönteiselle informaatiolle. Näin ollen kielteiset jutut kiinnittävät yleisön huomion myönteisiä paremmin.

On tosiasia, että inflaatiolla on vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Vaikutus on suurin pienituloisilla. Suomalaisista kotitalouksista kuitenkin noin 79 prosenttia kokee toimeentulonsa hyväksi. Inflaatio saa kiihtyä todella korkeaksi ennen kuin se merkittävästi rajoittaa tämän enemmistön arkea.

Inflaatiota käsittelevässä uutisoinnissa median tulisi kääntyä nykyistä useammin kuluttajatutkijoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden puoleen. He pystyisivät syventämään johtopäätöksiä, joihin makrotaloudellinen näkökulma helposti päätyy. Yksittäisen kuluttajan arjessa ”ostovoima” ei ole olennainen käsite.

Moniääninen inflaatiouutisointi tasoittaisi ihmisen negatiivisuusvirhettä. Tällöin inflaatio-odotukset eivät muuttuisi yhtä herkästi itseään ruokkiviksi ennustuksiksi. Medialla on tässä merkittävä rooli vallankäyttäjänä ja samalla vastuunkantajana.

Samuel Piha

Kirjoittaja on kuluttajatutkimuksen dosentti ja markkinoinnista väitellyt kauppatieteiden tohtori, joka työskentelee Vaasan yliopistossa.

