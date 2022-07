Helsingin on päästävä irti kaavojen kahleista

Luontoarvojen kompensoiminen rakennetulla vihreällä on surkea vaihtoehto.

Mari Holopainen (HS 2.7.) toi esiin tärkeän seikan, kuinka ainoa vaihtoehto viheralueiden säilymiseksi on arvioida rakentamisen tarpeita uudelleen.

Helsinki tekee arvokasta työtä luontoarvojensa kartoittamisessa, mutta samalla tuhoaa niitä. Tavoitteet, selvitykset, suunnittelu ja poliittinen päätöksenteko näyttävät kulkevan omia reittejään, eivätkä ne aina kohtaa.

Myllypuron Matokallio on viimeinen muisto suuresta metsäalueesta, arvokas ja kaunis luontokohde. Sen tuhoaa alueelle suunniteltu jääurheilukeskus. Asukkaat esittivät vaihtoehtoisia paikkoja, mutta suunnittelussa vedottiin kaavoihin vuodelta 2006.

Kumpulalaisten yhteinen olohuone, Keinukallio, räjäytettiin päiväkodin alta. Päättäjät harmittelivat, mutta 1996 kaava kahlitsi muutoksen.

Riistavuori Etelä-Haagassa oli ennen osa niin kutsuttua runkoviheryhteyttä, jonka vahvistamista pidettiin merkityksellisenä vielä kymmenisen vuotta sitten. Nyt vuoden 2014 yleiskaava tuhoaa siitä suurimman osan Vihdintien bulevardisointi -hankkeessa ja lisääntyvä käyttöpaine hävittää vähitellen loputkin luontoarvot.

Vastapäätä Riistavuorta on Pitäjänmäen teollisuusalue, jossa on eniten tyhjiä toimistotiloja koko kaupungissa. Sitä sopisi hyvin elävöittämään uusi asuntoalue tyhjien toimistojen tilalle ja viihdyttämään Riistavuori-suunnitelmissa käytetty ajatus rakennetusta vihreästä. Ja niin olemassa olevan, luonnollisen vihreän, voisi säästää. Mutta kun kaava.

Tällaisia esimerkkejä on pitkin kaupunkia. Luontoarvojen kompensoiminen rakennetulla vihreällä on surkea vaihtoehto. Yhtä mahdotonta on sosiaalinen kompensaatio. Lähiluonnon tuhoutuminen satuttaa ja sitä vastaan asukkaat ympäri kaupunkia koettavat nyt toimia.

Stansvikin, kaupungin parhaan lintualueen ja monimuotoisuuskeitaan, sekä Malminkartanon Kartanonmetsän uudelleen arviointi ovat hyviä askeleita. Vanhat suunnitelmat, kaavat ja sopimukset eivät saisi estää uusimman tutkimustiedon ja kokemuksen huomioimista kaupungin suunnittelussa.

Sanni Seppo

valokuvataiteilija, Helsinki

