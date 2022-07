Luonnon runsaudesta ei ole juuri mitään jäljellä peurakannan valtavan kasvun vuoksi.

Valkohäntäpeurat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti Varsinais-Suomessa (HS16.6. ja 17.6.). Olen seurannut kesäasukkaana peuratuhojen lisääntymistä Hiittisten ja Rosalan saarilla. Saaret muodostavat yhteensä noin kymmenen kilometrin pituisen, kapeimmillaan puolen ja leveimmillään noin puolentoista kilometriin levyisen saarialueen.

Saarten luonto edustaa erityistä saaristoluontoa. Metsien lisäksi saarella on keto- ja niittyalueita, ja ranta-alueilla on kasvanut runsaasti kukkivia rantakasveja. Luonto on muuttunut lyhyessä ajassa. Kasvien lajirunsaus on kadonnut, ja tilalle ovat tulleet heinät. Myös pölyttäjien ja perhosten määrä ja lajikirjo ovat vähentyneet. Saarten ekosysteemi on vakavasti epätasapainossa.

” Saarten ekosysteemi on vakavasti epätasapainossa.

Saarissa oli aiemmin harvinaisen upeat keto- ja niittykukkaesiintymät. Metsistä sai hyvin mustikoita ja puolukoita sekä sieniä. Luonnon runsaudesta ei ole juuri mitään jäljellä peurakannan valtavan kasvun vuoksi. Kukat ovat hävinneet, eikä marja- ja sienisatoa enää pääse keräämään, koska peurat syövät luonnosta varhaisesta keväästä lähtien kaiken. Puutarhan ja kasvimaan pito on mahdotonta ilman parimetrisiä aitoja. Lisäksi peurat riipivät taimikoita.

Tälle haitalliselle vieraslajille ei ole täällä luonnollista vihollista. Olen kuullut puhuttavan jopa 500 peuran kokoisesta populaatiosta näillä kahdella saarella. Kukaan ei tiedä todellista lukua. Hiittisten ja Rosalan saarilla on kaadettu viime metsästyskaudella 110 peuraa. Siitä huolimatta eläimiä tapaa runsaasti sekä piha-alueilla että luonnossa liikkuessa.

Peuraongelma ja niiden aiheuttamat luontotuhot ovat saarilla yleinen keskustelunaihe. Paikallinen pieni metsästysseura ei ole pystynyt pitämään peurojen määrä kohtuullisena. Eläinten määrää pitäisi ratkaisevasti vähentää. Kuulemani mukaan Örön linnoitussaarella peurakanta on rajoitettu minimiin saaren erityisen luonnon suojelemiseksi. Kun metsästysseura ei pysty hoitamaan tehtäväänsä, mikä neuvoksi?

Anu Klippi

professori, emerita, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.