Helsingin Sanomat uutisoi 3.7. Ilmatieteen laitoksen tutkimuksesta, jossa selvitettiin, missä päin pääkaupunkiseutua kuumarasitus on suurinta. Selvityksessä kävi ilmi, että tukalinta on Helsingin pohjois-, koillis- ja itäosissa, ja Tuusulanväylä ja Kehä kolmosen ympäristö erottuvat selvästi.

Täällä Koillis-Helsingissä Tapulikaupungissa ilmiö on kaikille tuttu. Erityisesti kerrostaloalue on kesäisin tukala, vaikka alueelle on aikoinaan istutettu paljon puita. Tietoisena kuumuudesta olemme jo vuosia sitten esittäneet Tapulikaupungin liikuntapuistoon varattavaksi tilaa maauimalalle ja mattojenpesupaikalle. Puiden merkityksestä olemme puhuneet alueella paljon.

Virkistysmahdollisuuksien lisäämisen sijaan 2010-luvulla käynnistynyt täydennysrakentaminen alkoi nakertaa pieniä viheralueitamme. Tonttitehokkuutta nostetaan ja rakennuksia korvataan korkeammilla, vaikka liikennejärjestelyitä ei ole monin paikoin voitu suunnitella kunnollisiksi. Katuvihreää katoaa. Puistoja on muutettu asuinkäyttöön.

Olemme valittaneet useista asemakaavamuutoksista oikeusasteisiin tuloksetta. Kaupungin myöntämistä poikkeusluvista – joita kaupunki myöntää myös itselleen – kaupunginosayhdistyksellä ei ole oikeutta valittaa.

Katriina Alestalo

puheenjohtaja

Tapulikaupunki-Seura ry

