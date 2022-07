Kaupunkilaisilla on oikeus viihtyisyyteen

Osalla maaltamuuttaneista on sellainen käsitys, että ”Hesassa” saa ja pitää elää kuin pellossa.

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin matkakaiuttimista, joilla ihmiset soittavat musiikkia julkisilla paikoilla paljolti muista piittaamatta (HS 4.7.). Erään soitattajan mukaan muiden olisi vain hyväksyttävä tilanne: ”Kaupungissa on aina meteliä. On jokaisen oma valinta, haluaako asua siellä.”

Tuollainen on nimenomaan muualta muuttaneen näkökulma. Hänen päättelynsä kulkee seuraavaa rataa: ”Kaikki ovat muuttaneet Helsinkiin muualta, koska he haluavat asua metelin keskellä, ja he voivat yhtä helposti muuttaa pois, jos eivät pidäkään metelistä.”

Hän ei tule ajatelleeksi, että Helsingissä asuu syntyperäisiä kaupunkilaisia, jotka ovat eläneet täällä koko ikänsä. Heidänkö pitäisi noin vain muuttaa pois kotikaupungistaan, koska joku ei viitsi ottaa toisia huomioon tai pelkää hiljaisuutta? Osalla maaltamuuttaneista on valitettavasti sellainen käsitys, että ”Hesassa” saa elää ja pitää elää kuin pellossa.

Helsingissä noudatetaan lakeja aivan niin kuin muuallakin.

Järjestyslain 3. pykälässä kielletään häiritsevä metelöinti yleisellä paikalla. Yleisten naapuruusoikeudellisten periaatteiden mukaan väistymisvelvollisuus on häiriön aiheuttajalla, ei paikallisella asukkaalla.

Löytyykö soittolistaltanne John Cagen kappaletta 4'33"? Suosittelisin.

Markus Lång

Stadin starbu, Helsinki

Lue lisää: Matkakaiuttimet alkoivat dominoida katu­kuvaa kuin sähkö­potku­laudat, kertoo tutkija, joka huomasi keskeisen muutoksen Helsingin äänimaisemassa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.