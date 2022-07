Koronavuodet ja yliaikataulutettu elämä ovat tappaneet maailmasta hauskuuden. Amerikkalaisjournalisti Catherine Price kyllästyi jatkuvaan ankeuteen ja teki ilon metsästämisestä itselleen elämäntehtävän.

Milloin viimeksi nauroit niin hersyvästi, ettet minuuttiin ajatellut Ukrainan sotaa, asuntolainan korkoa tai helteen höyrystämää biojäteastiaa?

Tiedän, viimeiset pari vuotta ovat olleet meille kaikille toivoton marssi rotkoon. Twitterin äärellä valvotut yöt ja loputon huoli ovat tehneet meistä ilottomia stressimöhkäleitä.

Hauskuuden puute alkaa olla jo vakava kansanterveydellinen ongelma, jos tiedejournalisti Catherine Pricea on uskominen. Hänen vuonna 2021 julkaistu teoksensa The Power of Fun: How to Feel Alive Again pohtii, miksi hauskuus sekä terveystekona että elämänarvona on aliarvostettu kuin ruotoinen järvikala.

Koska tieteellistä tutkimusta aiheesta löytyy luvattoman vähän Price luo oman määritelmänsä ja teoriansa. Löyhästi suomentaen se kuuluu seuraavasti: aito hauskuus = yhdistelmä leikkisyyttä, yhteyttä ja tunnetta flow-tilasta.

Aitoa hauskuutta ei missään nimessä saa sekoittaa pseudohauskaan, jota hankitaan rahalla, viihteellä ja päihteillä. Vaikka uusi Pride-mekko, Stranger Things -sarjan bingettäminen tai viikon känniränni voivat periaatteessa tarjota helpottavaa todellisuuspakoa, ne jättävät lopulta turraksi.

” Aito hauskuus vaatii oikeat olosuhteet.

Aito hauskuus edellyttää aktiivisuutta, itsensä unohtamista ja usein myös pientä kapinaa. Se voi olla vaikka liian pitkä lounastauko tai nokkela sanailu bussikuskin kanssa.

Catherine Price keräsi laajalta joukolta ihmisiä kokemuksia aidosta hauskuudesta. Vastauksissa kerrottiin mudassa kävelystä, telttailusta, bändissä soittamisesta ja keittiössä tanssimisesta. Aidon hauskuuden jälkeen ihminen koki tulleensa ravituksi ja hyväksytyksi sellaisenaan.

Aito hauskuus on päiväperho, joka kukoistaakseen vaatii oikeat olosuhteet. Sen tappamiseen ei tarvita kuin ylibuukattu kalenteri ja muutama arvosteleva sana.

Price on luonut hauskuuden lisäämiseen konkreettisia keinoja. Tärkein niistä on hauskuuspäiväkirja. Kun päivän lopuksi kirjaa ylös tilanteet, joissa on kokenut arjesta irrottavaa absurdiutta, oppii luomaan ilolle kasvualustan.

Sitten on jo askeleen lähempänä hauskempaa elämää.

Kirjoittaja on HS Vision tuottaja.