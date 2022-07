Turun Sanomat toteaa, että Nato-jäsenyys etenee aikataulussaan.

”Suomen Nato-jäsenyys on edennyt toivotun vauhdikkaasti, vaikka matkan varrella ei ongelmiltakaan ole vältytty. Suomi on puolustusliiton tarkkailijajäsen vain runsaat neljä kuukautta sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan mullisti Euroopan turvallisuustilanteen ja käynnisti prosessin Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta.”

”Jäsenyys vaatii vielä ratifioinnin kaikissa Nato-maissa. Tähän menee kuukausia tai jopa pitempään.”

”Suurin kysymysmerkki on Turkki, joka toukokuussa ilmoitti vastustavansa Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Madridin kokouksen yhteydessä allekirjoitettu asiakirja yhteisestä ymmärryksestä sai Turkin muuttamaan kantansa. Asiakirjan erilaiset tulkintamahdollisuudet pitävät Turkin agendaa esillä, mutta on epätodennäköistä, että Turkki asettuisi Suomen jäsenyyttä vastaan, kun prosessi on edennyt näin pitkälle.”

”Suomi pääsee tarkkailijajäsenenä osallistumaan lähes kaikkeen Nato-toimintaan, muun muassa kokouksiin – tosin ilman päätösvaltaa – ja informaation jakoon. Artikla 5:n turvatakuita tarkkailijamailla ei ole, mutta Britannia on luvannut Suomelle vastaavat turvatakuut prosessin ajaksi.”

”Suomalaisten on osoitettava ratifiointien aikana samanlaista kylmäpäisyyttä kuin alkuvuonna. Kaikkeen retoriikkaan ei ole syytä takertua, sillä esimerkiksi Turkin viestit ovat pitkälti sisäpolitiikkaa tai yleisiä huolia.”

Iltalehden Kreeta Karvalan mukaan Suomi voi jatkossa olla edelläkävijä koko Nato-Pohjolan puolustuksen rakentamisessa.

”– – Mitä vahvemmaksi Naton yhteinen puolustus tulevina vuosina rakennetaan, sitä paremmin se toimii pelotteena, jotta Venäjälle ei tulisi edes mieleen hyökätä yhteenkään Nato-maahan, kuten Viron pääministeri Kaja Kallas totesi Iltalehden haastattelussa.”

”Siksi Suomen ei kannata tulevana Nato-jäsenmaana tuijottaa lyhytnäköisesti vain omaan napaansa, kuten EU-politiikassa on toisinaan tehty, vaan osallistua aktiivisesti Naton yhteisen puolustuksen vahvistamiseen Pohjois-Euroopassa.”

”Nyt kun Suomi ja Ruotsi ovat Naton tarkkailijajäseniä, pääsevät maat osallistumaan myös Naton uuden puolustussuunnittelun tekoon, jossa päätetään liittokunnan yhteisistä suorituskyvyistä ja niiden painopisteistä.”

”Tarkkailijajäsenenä Suomi saa esittää uuteen puolustussuunnitelmaan omat toiveensa esimerkiksi siitä, miten Pohjolaa ja Itämeren aluetta pitäisi jatkossa puolustaa, ja tässäkin työssä on syytä olla aktiivinen ja rakentava.”