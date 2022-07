Nykyinen oleskelulupaprosessi suomalaisten perheenjäsenille on kohtuuttoman pitkä.

D-viisumi, eli niin sanottu pitkäaikainen viisumi, otettiin Suomessa käyttöön kesäkuun alussa, jotta tiettyjen henkilöryhmien maahantulo helpottuisi. D-viisumi voidaan myöntää erityisasiantuntijoille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen. Nyt D-viisumia halutaan laajentaa myös opiskelijoille, tutkijoille, sertifioitujen työnantajien työntekijöille, yritysten johtotehtävissä toimiville sekä edellä mainittujen perheenjäsenille.

On hyvä, että prosesseja sujuvoitetaan ja D-viisumi on laajemman ryhmän saatavilla. Samalla on todettava, että muutokset ovat yhä riittämättömiä olemassa oleviin D-viisumitarpeisiin. Vaikka askeleita oleskelulupaprosessin tehostamiseksi ja maahanpääsyn nopeuttamiseksi on otettu, tulisi yhdenvertaisesti huomioida myös suomalaisten perheenjäsenten maahantulo.

Viisumiluokituksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Saksan mallia, jossa luokitukset palvelevat paremmin erilaisia maahantulon tarpeita sekä erilaisia kohderyhmiä, mukaan lukien suomalaisten puolisot ja perheenjäsenet. Nykyinen oleskelulupaprosessi suomalaisten perheenjäsenille on kohtuuttoman pitkä ja vaikeuttaa kahden maan perheiden perhe-elämää ja urasuunnitelmia.

Yhdenvertaisuuden nimissä myös suomalaisen perheenjäsenen tulisi voida hakea kansallista D-viisumia. Kehitystyötä kansallisen D-viisumin käyttötarkoituksen ja henkilöryhmien laajentamiseksi on yhä jatkettava.

Elina Helmanen

toiminnanjohtaja, Familia ry

