Nykyisen kaupunkirakenteen tiivistäminen on tärkeää juuri luontokadon estämisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi.

Emeritusprofessori Jorma Paavonen peräänkuulutti kaupunkiekologian parempaa huomioimista (HS Mielipide 4.7.).

Helsinki on kaupunkisuunnittelussa sitoutunut luontokadon torjuntaan. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus tähtäävät kestävään kaupunkikehitykseen. Tämä tarkoittaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä ratkaisuja. Myös kaupungin tuore strategia painottaa näitä arvoja.

Kestävä ja vastuullinen kaupunkikehitys edellyttää kasvuun ja tulevaisuuden muutoksiin varautumista yhteensovittamalla kehitys ympäristön lähtökohtiin. Helsingin kaupunkisuunnittelussa on jo pitkään tehty määrätietoista työtä asian eteen. Kaupunki on kasvanut 2000-luvulla erityisesti vanhoille teollisuus- ja satama-alueille. Näin on vältetty kaupungin laajentuminen ja voitu tehokkaasti säilyttää tärkeitä metsiä ja niiden luontoarvoja.

Suuri osa käytöstä poistetuista teollisuus- ja satama-alueista on jo rakennettu tai rakentuu 2030-lukuun mennessä. Siksi kaupunki hakee uuden monipuolisen asuntorakentamisen mahdollisuuksia enenevässä määrin eri puolilta kaupunkia.

Pientalorakentamistakaan ei ole unohdettu. Helsingin yleiskaava vuodelta 2016 turvaa sekä kasvun edellytykset että viherrakenteen kokonaisuuden. Viheralueiden luontoarvot ovat jatkuvasti monipuolistuneet. Helsingin arvokkaat metsät ovat saaneet vanheta rauhassa ja muun muassa pesimälintujen määrä on kasvussa. Metsäisten alueiden osuus on lähes 40 prosenttia kaupungin maapinta-alasta.

Nykyisen kaupunkirakenteen tiivistäminen on tärkeää juuri luontokadon estämisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi. Se myös mahdollistaa entistä parempien palvelujen toteutumisen ja niiden hyvän saavutettavuuden. Harva ja matala rakenne, jota mielipidekirjoituksessa haikailtiin, vaatisi huomattavan laajoja maa-alueita, mikä tarkoittaisi todennäköisesti juuri metsäisten alueiden pienenemistä.

Helsinki on vahvasti sitoutunut luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen, laajan viherpinta-alan säilyttämiseen ja esimerkiksi uuden luonnonsuojeluohjelman laatimiseen tällä valtuustokaudella. Olemme myös parhaillaan uusimassa luonnonhoidon linjauksiamme luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi sekä laatimassa indikaattoreita viheralueiden kehityksen seurantaa ja ennakoivaa suunnittelua varten.

Toteuttamalla kaupunkisuunnittelulle asettamansa tavoitteet kasvavalla Helsingillä on erinomaiset edellytykset yhdistää tiiviin kaupunkirakenteen edut luontoarvojen turvaamiseen ja koettuun luonnonläheisyyteen.

Anni Sinnemäki

kaupunkiympäristön apulaispormestari

Ville Lehmuskoski

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Helsingin kaupunki

