Näyttelijöiden puheesta on vaikea saada selvää

Eija Eskola kirjoitti (HS Mielipide 6.7.), ettei hän saa selvää laulajien sanoista. Juuri tuosta syystä jätän itsekin uuden suomalaisen musiikin mieluiten kuuntelematta.

Sama ongelma on pitkään vaivannut myös näyttelijöitä, ja se tuntuu vain lisääntyvän. Artikulaatio on onnetonta, lauseiden loppuja nieleskellään ja häivytetään tai puhuminen on kaiken kaikkiaan epämääräistä mutinaa. Tarinan seuraamiseen tulee ikäviä katkoksia, kun ei ymmärrä, mitä sanotaan.

Missä tämän ongelman ydin oikein on, koska näyttelijät ovat muuten hyviä ja päteviä työssään?

En tarkoita, että pitäisi palata vanhojen suomalaisten elokuvien yliääntämiseen ja luonnottomaan kirjakieleen, mutta tahtoisin katsella suomeksi puhuttuja ohjelmia ilman tekstitystä. Valitsen mieluummin kotimaisen sarjan sijasta vaikka tanskalaisen, josta saatan ymmärtää puhetta jopa enemmän.

Mervi Heikkilä

Jyväskylä

