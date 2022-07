Viime vuosina huippu-urheilun varjopuolista on keskusteltu enemmän kuin kenties milloinkaan aiemmin.

Kilpailu huippu-urheilussa on viime vuosikymmeninä jatkuvasti kiristynyt. Yhä useampi maa panostaa huippu-urheiluun rajusti kiillottaakseen maabrändiään sekä luodakseen kansallista hyvän olon ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Eri maiden urheilumenestystä vertailevassa Spliss-tutkimuksessa tilannetta onkin kuvattu ”globaaliksi urheilun kilpavarusteluksi”. Kilpailuaseman säilyttäminenkin vaatii yhä suurempia panostuksia.

Kilpailluimmissa lajeissa menestyksen tavoittelusta on tullut systeemin rakentamista. Huippupotentiaalinen urheilijayksilö on vasta lähtökohta. Hän tarvitsee ympärilleen monialaisen asiantuntija- ja tukipalveluiden infrastruktuurin. Kilpailuetua tavoiteltaessa on huomioitava pienimmätkin yksityiskohdat eikä mitään voi jättää sattuman varaan.

Totaalisessa valmennusfilosofiassa ei ole ylärajaa sille, kuinka paljon taloudellisia, tiedollisia ja muita resursseja valmentautumiseen voidaan käyttää. Aina on olemassa jotakin, joka voidaan tehdä paremmin, heikkouksia, jotka voidaan eliminoida, häiriötekijöitä, jotka voidaan poistaa. Totaalisuus karsii ankarasti sitä maiden, urheilujärjestelmien ja urheilijoiden joukkoa, jolle kansainvälinen menestys on mahdollista.

Samaan aikaan urheilun ulkopuolinen maailma elää voimakasta arvomuutosta, joka tekee huippu-urheilun oikeuttamisesta entistä hankalampaa. Ympäröivä yhteiskunta vaatii urheilulta vastuullisuutta, moniarvoisuutta ja inklusiivisuutta. Huippu-urheilun sisäinen logiikka taas ohjaa sitä entistä rajumpaan fokusointiin, vaatimustason jatkuvaan nostamiseen ja alati armottomampaan kilpailullisuuteen.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yksilöiden itsemäärittelyvaltaa korostava ihmisoikeusliberalismi tekee vaikeammaksi perustella mitä tahansa sellaista toimintaa, jossa ihmiset asetetaan keinotekoiseen paremmuusjärjestykseen. Huippu-urheilun perustaa ravistelee myös kaiken toiminnan tarpeellisuutta ekologisen kestävyyden näkökulmasta arvioivan ajattelun valtavirtaistuminen.

Viime vuosina huippu-urheilun varjopuolista on keskusteltu enemmän kuin kenties milloinkaan aiemmin. On puhuttu muun muassa dopingista, korruptiosta, rasismista, seksismistä, poliittisesta valjastamisesta ja ekologisesta kuormittavuudesta. Meillä Suomessa myrskyn silmässä on ollut Olympiakomitea häirintäkohuineen.

Jatkossa huippu-urheilun megatapahtumien sekä pröystäilevän stadionrakentamisen järkevyys kyseenalaistetaan entistä voimakkaammin. Jatkuvaa lentämistä ja mittavaa logistiikkaa vaativat ammattilaislajit, mielettömyyksiin karanneet tähtipelaajien palkat sekä urheiluväline- ja -vaatevalmistajien kerskakulutukseen yllyttävä markkinointi näyttävät yhä vaikeammin perusteltavilta.

Huippu-urheilu on ollut erottamaton osa suomalaista kulttuuria. Menestyksen heikkeneminen ja kansallisen identiteetin kypsyminen ovat kuitenkin vähentäneet urheilun yhteiskunnallista painoarvoa. Paavo Nurmen nauttimasta kansallisen instituution asemasta pääsevät nykyisin osallisiksi enää lähinnä vain jääkiekkoleijonat.

Perinteisissä mahtilajeissaan Suomi on pudonnut maaksi muiden joukossa. Ikäluokkien pienentymisen vuoksi yksilölajien menestys heikkenee jatkossa edelleen. Näemme useissa perinnelajeissa eksistentiaalisia syöksykierteitä. Polarisaatio menestyvien ja kuihtuvien lajien välillä voimistuu.

Valtion budjetissa huippu-urheilun 40 miljoonaa euroa vuodessa on promillesumma. Huippu-urheilun julkinen tukeminen onkin ennen kaikkea poliittisen tahdon kysymys. Vaikka eduskunnassa on istunut kymmeniä huippu-urheiluihmisiä, on huippu-urheilu jäänyt politiikassa marginaaliin.

Kuten pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle sopii, liikuntapolitiikkamme painopiste on ollut massojen liikuttamisessa. Se on ollut onnistunutta, sillä suomalaisten fyysinen aktiivisuus on Euroopan kärkeä. Yhteiskunnallisesti tämä on huomattavasti olympiamitaleja tärkeämpi asia.

Markku Jokisipilä

Kirjoittaja on poliittisen historian apulaisprofessori Turun yliopistossa ja yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen huippu-urheilun arvioinnin tekijöistä.

