Maakuntakentillä matkustajamäärät ovat lähteneet pandemian jälkeen nousuun.

Finavian lentoasemaverkoston johtaja Jani Jolkkonen kritisoi ostopalveluna toteutettavia maakuntalentoja ja otti kantaa maakuntalentojen kilpailutukseen (HS 1.7.). Maakuntien edustajina vastamme näihin erikoisiin näkemyksiin, joita saimme lukea muun muassa Helsingin Sanomista.

Jolkkosen kritiikki kohdistuu erityisesti lentojen käyttöasteeseen ja markkinaehtoisuuden toteutumiseen. Hän esittää myös matkaketjujen kehittämistä ratkaisuna maakuntien saavutettavuushaasteisiin.

Jolkkonen pitää valtion 40 miljoonan euron poikkeustukea ongelmana, mutta ohittaa muun muassa VR:n vuotuisen ostoliikenteen tuen, joka on myös 40 miljoonaa euroa ja on jatkuva tukimuoto. Myös bussiliikenteen joukkoliikennetuet hän jättää huomioimatta. Hänen olisi myös hyvä muistaa, että Helsinki–Vantaan kasvukin on ollut mahdollista vain valtion rahoituksella ja että lentomatkojen kustannuksista vastaa Traficom, ei Finavia.

Jolkkonen pohjustaa näkemyksiään sillä, että tällä hetkellä koneiden täyttöaste ostolennoilla on keskimäärin 25 prosenttia. Lausunto on yleistys. Esimerkiksi Kajaanin reitillä oli kuitenkin toukokuussa jo 3 250 matkustajaa, mikä tarkoittaa yli 60 prosentin täyttöastetta. Joukossa on jopa loppuunmyytyjä lentoja. Myös muilla maakuntakentillä matkustajamäärät ovat lähteneet pandemian jälkeen nousuun. Markkinaehtoinen liikenne on täysin mahdollista oikein operoituna.

Matkaketjuihin perustuva ehdotus on taas täysin vastoin valtakunnallisia aluekehityksen tavoitteita sekä liikennepoliittisia linjauksia. Käytännössä lentoliikenteen loppuminen maakuntakentiltä tarkoittaisi negatiivista ilmastovaikutusta autoliikenteen kasvuna.

Maakuntakentillä ollaan jo nyt varautumassa päästöttömyyteen. Meneillään on muun muassa Kokkola–Pietarsaari-lentokentällä hankkeita, jotka toteutuessaan mahdollistavat siirtymisen päästöttömän lentobensiinin käyttöön samalla, kun maakuntakenttien kesken sekä Ruotsin puolelle luodaan sähkölentokoneisiin perustuvaa lähiliikennettä.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa todetaan, että kaikkien lentoasemien merkitys kansainväliselle saavutettavuudelle tunnistetaan. Valtio pyrkii huolehtimaan kolmen tunnin saavutettavuustavoitteen toteutumisesta niillä alueilla, joilla tavoite ei täyty, ja sitoutuu turvaamaan lentoliikennettä erillispäätöksillä tukemalla lentoreittejä.

Esitys, että matkustuskysyntä ohjataan maakuntakentiltä suuremmille lentoasemille muilla liikennemuodoilla, heikentäisi saavutettavuutta ratkaisevasti. Se horjuttaa alueiden ja niiden elinkeinoelämän kilpailukykyä samaan aikaan, kun EU ja valtiot toteuttavat historiallisen suuria toimenpiteitä koronapandemian ja sodan vahinkojen korjaamiseksi. Jolkkonen ei myöskään ota ratkaisuehdotuksissaan huomioon niiden vaikutusta tuleviin suuriin investointeihin eikä esimerkiksi sairaanhoidon tai turvallisuuden ja huoltovarmuuden tarpeisiin.

Tulevaisuudessakin maakunnat tarvitsevat vakautta saavutettavuuteen, ei yksittäisten virkamiesten repiviä kannanottoja.

Mats Brandt, Pohjanmaa

Markus Hirvonen, Pohjois-Karjala

Pekka Hokkanen, Keski-Suomi

Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaa

Pentti Malinen, Kainuu

Mika Riipi, Lappi

