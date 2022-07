Viikon puheenaiheet

1) Jäsenyys eteni

Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon eteni, kun Brysselissä allekirjoitettiin liittymispöytäkirjat. Suomi ja Ruotsi ovat nyt tarkkailijajäseniä, kunnes kaikki jäsenmaan ovat ratifioineet liittymispöytäkirjat. Useat jäsenmaat kiiruhtivat tekemään sen heti tällä viikolla.

2) Koronavirus

Viranomaiset pitävät koronatilannetta rauhallisena, vaikka sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut kesäkuun puolestavälistä lähtien. Kaikki virusta kantavat potilaat eivät kuitenkaan ole hoidossa koronaviruksen vuoksi, ja tehohoidon tarve on vähentynyt. Varovaisuuteen on edelleen syytä. Neljänsien rokotusten antamista ollaan laajentamassa.

3) Rajavartiolaki

Eduskunta hyväksyi rajavartiolain muutokset, joilla rajaliikennettä voidaan poikkeustilanteissa rajoittaa aiempaa laajemmin. Taustalla on pelko, että Venäjä yrittäisi vaikuttaa Suomeen järjestämällä rajalle suuria määriä turvapaikanhakijoita. Eduskunta päivitti myös valmiuslakia. Se tehtiin kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä, mikä edellyttää vähintään viiden kuudesosan enemmistöä.