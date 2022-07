Tasa-arvoon on urheilussa vielä matkaa

Kaleva kirjoittaa, että naisten urheilu on yhä takamatkalla mutta kirii.

”Keskiviikko 6.7. oli aloituspäivämäärä jalkapallon EM-kisoille, joissa Suomen jalkapallomaajoukkue on mukana neljättä kertaa. Jos muisti protestoi kertomalla, että Suomen maajoukkue osallistui ensimmäistä kertaa EM-kisoihin viime kesänä, totta on sekin. Tuolloin kyseessä oli miesten maajoukkueiden turnaus.”

”Nyt alkavissa kisoissa Englannissa ovat mukana naisten maajoukkueet, myös Suomen joukkue ’Helmarit’.”

”On kiinnostavaa, miten turnausta kutsutaan meillä ja maailmalla. Euroopan jalkapalloliiton Uefan sivuilla kisojen nimi on Naisten Euro 2022. Viime vuonna järjestetyt, vuodella siirtyneet miesten kisat olivat nimeltään Euro 2020. Uefan termistön perusteella voisi päätellä, että miesten kisat ovat edelleen ne ’varsinaiset’ jalkapallon EM-kisat. Suomessa Englannin kisoja kutsutaan yleisimmin jalkapallon EM-kisoiksi. Hyvä niin, vaikka informaation tarkkuutta ei pidäkään häivyttää tasa-arvon ja puhdasoppisuuden nimissä.”

”Termien käyttö kertoo myös naisten urheilun asemasta miesten urheilun rinnalla. Hyviäkin merkkejä muutoksesta ja tasa-arvoistumisesta on. EM-otteluihin on nyt myyty yli 500 000 lippua, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin Hollannin EM-turnauksen otteluihin viisi vuotta sitten.”

”Maailmalla naisten jalkapallon suosio on vahvassa kasvussa.”

”Samoin on noussut pelin taso, myös meillä. Suomessa Kansallisen liigan katsojakeskiarvo ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut häävi.”

”Kiinnostava kysymys on, arvostaako suomalainen urheiluyleisö yksinkertaisesti enemmän miesten kuin naisten urheilua. Vastaukseksi voi antaa kyllä ja ei.”

”Arvostusongelma näyttää liittyvän lähinnä naisten joukkueurheiluun. Hiihdon ja yleisurheilun suomalaiset naishuiput eivät kansalaisten silmissä loista sen himmeämmin kuin miehetkään.”

Keskisuomalaisen mukaan jalkapallossa naisten euro on 7 senttiä.

”Jo pelkästään pelattujen arvokisojen määrällä mitattuna Helmarit on tehnyt paljon parempaa tulosta kuin miesten maajoukkue Huuhkajat. Miehet jäivät viime kesänä ensimmäisissä EM-kisoissaan alkusarjaan. Palkitsemisessa tilanne on toinen: Helmareiden pelaajat saavat EM-kisoista lähes 100 000 euroa vähemmän rahaa kuin Huuhkajat.”

”Millään muulla yhteiskunnan osa-alueella vastaavaa epätasa-arvoa ei kerta kaikkiaan voisi hyväksyä. Mutta kyse onkin jalkapallosta, jossa turnaukset arvotetaan vain kiinnostuksena televisiointioikeuksiin ja muuna kaupallisena tuotteistuksena.”