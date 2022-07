Unettomuutta hoitavat lääkärit viittaavat kuitenkin kintaalla tälle hoidolle.

Viime aikoina mediassa on puhuttu paljon unettomuudesta, siihen liittyvistä ongelmista ja hoidosta (esimerkiksi HS 5.7.). Suomessa on lukuisia uniklinikoita, joista ihmiset hakevat apua unettomuuteen. Tämä ei ole ihme, sillä unettomuus on viheliäinen vaiva ja unen on todettu olevan olennainen tekijä sekä ihmisen elämänlaadulle että terveydelle.

Pitkäaikaisen huonounisuuden ja liian vähäisen unen on osoitettu lisäävän ainakin lihavuuden, metabolisen oireyhtymän, verenpainetaudin, tyypin 2 diabeteksen, sepelvaltimotaudin, eteisvärinän, depression, itsemurhan, infektioalttiuden, kaatuilun ja muistin heikkenemisen riskiä.

Suuri osa unettomuuteensa apua hakevista naisista kääntyy terveyskeskus- tai työterveyslääkärin puoleen. Olen pitkään ihmetellyt, miten huonosti tämän ongelman kanssa usein tekemisiin joutuvat lääkärit tuntevat unettomuuden yhden tärkeimmistä syistä eli estrogeenin vähyyden, vaihdevuodet. Vankasti tutkittuun tietoon perustuvassa unettomuuden Käypä hoito -suosituksessa on lause: ”Naissukuhormoneja sisältävä hormonihoito on ensisijainen hoitomuoto vaihdevuosi-ikäisten naisten univaikeuksien hoidossa.”

” Uniklinikalla tuskin koskaan mietitään hormonien osuutta.

Unettomuutta hoitavat lääkärit viittaavat kuitenkin kintaalla tälle ohjeelle. Naiset eivät saa juuri missään unettomuuden ensisijaisena hoitona hormonihoitoa, eikä tästä edes keskustella unettomuuden hoitotaitoaan ylistävillä uniklinikoilla. Klinikoilla tehdään monipuoliset selvittelyt ja unitutkimukset, mutta tuskin koskaan mietitään hormonien osuutta.

Moni nainen saa uupumus- tai masennusdiagnoosin, ja heille suositellaan sairauslomaa, erilaisia kognitiivisia ja lääkkeettömiä hoitoja ja usein myös masennus-, nukahtamis- tai unilääkkeitä. Myös hormonihoitoa käyttävän naisen unettomuuden tavallisin syy on estrogeenin vähyys, sillä naiset saavat harvoin itselleen yksilöllisesti räätälöityä estrogeeniannosta. Hormonihoitoa käyttävän naisen lääke on oikea mutta annos väärä.

Suomessa on yli miljoona vaihdevuosia tai sen jälkeistä aikaa elävää naista. Näistä naisista merkittävä osa kärsii unettomuudesta ja muista estrogeenin vähyydestä johtuvista elämänlaadun ja terveyden romahduttavista oireista. Yleensä he eivät saa tarvitsemaansa hormonikorvaushoitoa. Tämä on tavattoman raskasta naiselle ja hänen läheisilleen – ja erittäin kallista yhteiskunnalle.

Maija Kajan

gynekologi, Tampere

