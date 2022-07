Sekä peruskoulu että yleinen asevelvollisuus kokoavat yhteen ihmisiä, joilla on erilainen tausta ja yhteiskuntaluokka. Niillä on siksi tärkeä rooli henkisessä maanpuolustuksessa.

Kun puhutaan suomalaisesta peruskoulusta, jotkut harmittelevat nopeasti, ettei järjestelmä huomioi kunnolla huippuja. Toiset taas syyttävät sitä armovitosista, joilla osa oppilaista päästetään läpi liian helpolla.

Monet kritiikin aiheista ovat kuitenkin ominaisuuksia, jotka on päätetty kestää. Ajatuksena oli saada kaikki samaan kouluun paitsi oppimaan samat asiat myös elämään arkea yhdessä.

Sillä on ollut arvo myös henkisen maanpuolustustahdon ja kriisinkestävyyden ylläpidossa. Merkitys on verrattavissa jopa yleiseen asevelvollisuuteen, Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoi Mikkelin päämajasymposiumissa.

”Nämä on olleet kaksi sellaista, joissa on tuotu eri yhteiskuntaluokista, eri taustoista, eri kaikennäköisistä ihmisiä yhteen.”

Suomen Nato-jäsenyys eteni tällä viikolla, kun Nato-maat allekirjoittivat Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat. Osa Nato-maista on ehtinyt jo ratifioida ne.

Venäjä on kuitenkin vastakin Suomelle turvallisuuspoliittinen ongelma. Nato-jäsenyys ei ratkaise tätä ikuisuusongelmaa, mutta on nyt paras tapa yrittää hallita sitä. Jäsenyyden myötä sotilaallisen voiman pidäkkeeksi tulee jotain, mitä meillä ei vielä ole, ja oma kykykin vahvistuu.

” Vastakin Suomea puolustavat suomalaiset.

Nato-jäsenyys ei muuta sitäkään perusasiaa, että vastakin Suomea puolustavat etupäässä suomalaiset. Siinä tekninen kyvykkyys on välttämätöntä ja tärkeää, mutta niin on myös tuntemus siitä, että Suomi on puolustettavan arvoinen. Venäjän suhteenhan kyse on aina paitsi alueemme myös elämänmuotomme puolustamisesta. Maanpuolustuksessa puolustetaan muun muassa metsästysseuroja, Pride-kulkueita ja hallintovalituksia.

Suomessa onkin tiedetty pitkään, että yhteiskunnan on tunnuttava ihmisistä oikeudenmukaiselta, demokraattiselta ja yhteiseltä. Se on myös tehokkain este vihamieliselle vaikuttamiselle. Yhtenäisyydestä, demokraattisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta on huolehdittava koko ajan.

Peruskoulu ja asevelvollisuus ovat auttaneet pitämään Suomea yhtenäisenä. Yläluokan lapset eivät ole omissa kouluissaan, eikä maanpuolustusta ole ulkoistettu köyhille.

Tässäkin on silti oltava valppaana. Segregaatio on pidettävä kurissa, ja Puolustusvoimien on peilattava yhteiskuntaa. Yleisen asevelvollisuuden on tunnuttava kustakin ikäluokasta reilulta. Siksi myös muuttuvat tasa-arvokäsitykset on otettava huomioon.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.