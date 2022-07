Luonnossa liikkuminen on kaikilta osin kannatettavaa. Mutta, kuten HS (7.7.) kertoi, suurten perheiden kulut kolmen punkkirokotteen sarjoista nousevat helposti yli 500 euron.

Miten luonnossa liikkuvalle pienituloiselle perheelle tai opiskelijalle on mahdollista maksaa punkkirokotteen kuluja, kun vielä ruuan ja peruselämisen kustannukset kasvavat koko ajan? Kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija kertoi: ”Rokotetta voidaan pitää hintana turvalliselle ulkoiluharrastukselle.” Onko viesti siis, että köyhät pysykööt sisällä. Tosiasia on, että ulkoilu luonnossa on turvallista vasta sitten, kuin rokote on maksuton.

Mikko Mäkelä

Kerava

