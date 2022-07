Asuntorakentamisen sääntelyyn on tultava joustoa

Viime viikkoina on mediassa käyty laajasti keskustelua Ukrainan sodan vaikutuksesta asuntomarkkinaan. Sodan seurauksena muun muassa nollakorkojen aika on ohi. Tähän viitattiin Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (11.6.). Sota on vaikuttanut voimakkaasti myös rakentamisen kustannuksiin sekä inflaation nousuun.

Jo nyt voidaan havaita, että asuntorakentaminen on hiipunut. Rakli ry:n kesäkuussa julkaisemassa pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden suhdannekatsauksessa todetaan, että ”asuntoaloitusten määrän ennakoidaan vähenevän selvästi loppuvuonna 2022 ja lasku jatkuu vuonna 2023”.

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä kommentoi Kauppalehdessä (6.7.) asuntomarkkinaa näin: ”Kysyntää olisi eniten keskihintaisille, keskikokoisille ja ajanmukaistetuille omakotitaloille.”

Koska sodan seurauksena elämme asuntorakentamisen kannalta poikkeuksellisia aikoja, tulisikin Vantaan kaupungin keventää maankäytön sääntelyä ja luoda rakentajille sellainen ympäristö, joka houkuttelee rakentamaan.

Markkinatilanteesta johtuen kaupungin tulisi helpottaa jo vahvistettujen kaavojen yhteydessä tehtyjen maankäyttösopimusten ehtoja. Esimerkiksi määriteltyjä huoneistotyyppijakaumia pitää voida muuttaa markkinakysyntää vastaavaksi.

Ehdotan, että mainittu menettely voisi olla määräaikaisesti voimassa vuoden 2024 loppuun. Uskon tämän toimenpiteen tuovan tarvittavan lisäkannusteen rakennusalan toimijoille aloittamaan nyt harkinnassa olevia asuntorakentamishankkeita.

Kaupungin elinvoiman kasvun innoittajina on asuntojen, työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu. Asuntorakentamisen ja talouden pyörät on pidettävä pyörimässä. Sodan edessä ei pidä lannistua.

Anssi Aura (kok)

Vantaan kaupunginvaltuutettu

kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja

