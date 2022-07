Venäjä rikkoo omia sitoumuksiaan räikeästi joka päivä.

Entinen YK-virkailija Tapio Kanninen on sitä mieltä, että Ukrainan sotaan pitäisi hakea uutterammin neuvotteluratkaisua (HS Vieraskynä 6.7.). Hän kantaa huolta siitä, että vahingossa alkavan ydinsodan vaara on suuresti kasvanut Ukrainan sodan seurauksena ja kasvaa vielä enemmän sodan pitkittyessä. Kanninen antoi ymmärtää, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ollaan asettamassa samaan epätoivoiseen tilanteeseen kuin Adolf Hitler toisen maailmansodan lopussa vain sillä erolla, että Hitlerillä ei ollut ydinaseita. Nyt kun Ukrainan sodassa ei ainakaan vielä ole yksiselitteistä voittajaa, tarvitaan Kannisen mielestä neuvotteluratkaisu, jotta Venäjä ei turvautuisi ydinaseisiinsa.

Kannisen ajattelumallissa Ukraina ja länsi ovat itse asiassa syytettyjen penkillä. Lännen tukema Ukraina on puolustautunut liian hyvin Venäjän hyökkäystä vastaan ja näin ajanut Putinin harkitsemaan ydinaseiden käyttöä.

Kanninen näyttää pitävän Venäjän harjoittamaa ydinaseilla pelottelua uskottavana. Ydinaseilla pelottelu on moraalisesti vastenmielistä ja tuomittavaa. On silti äärimmäisen epätodennäköistä, että Putin turvautuisi ydinaseiden käyttöön Ukrainan sodassa. Sotilaallisesti siinä ei olisi mitään mieltä. Putin ei ole Hitlerin asemassa. Sotaa ei käydä Venäjällä, eikä Moskova ole tuhon partaalla. Poliittisesti ydinaseiden käyttö tekisi Venäjästä paarian koko maailman silmissä.

Neuvotteluratkaisua vaatiessaan Kanninen on oman taustansa valossa oudon hiljaa siitä, mitä kansainvälisesti on jo sovittu. Sekä Etyjin periaatteet että YK:n peruskirja kieltävät hyökkäyssodan ja rajojen muuttamisen väkivalloin. Etyjin osanottajavaltio ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen Venäjä rikkoo omia sitoumuksiaan räikeästi joka päivä. Venäjä on käytännössä tuhonnut Euroopan turvallisuusjärjestelmän.

Uusia sitoumuksia tuskin kannattaa neuvotella ennen kuin Venäjä lakkaa rikkomasta vanhoja. Sitä ennen on Suomen ja koko lännen edun mukaista tukea Ukrainaa niin, että Venäjä ei voita hyökkäyssotaansa. Vasta Venäjän tappio avaa mahdollisuuden kestävään neuvotteluratkaisuun Ukrainassa ja paluun Etyjin periaatteisiin perustuvaan turvallisuusjärjestelmään Euroopassa.

Pasi Patokallio

Suurlähettiläs (emeritus), Helsinki

Aapo Pölhö

Suurlähettiläs (emeritus), Helsinki

Lue lisää: Ukrainan sotaan pitäisi hakea uutterammin neuvotteluratkaisua

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.