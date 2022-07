Kaikilla ei ole autoilevia ystäviä tai sukulaisia, jotka voisivat auttaa välineiden palauttamisessa.

Helsingin apuvälinepalvelun toiminta on kiinnittänyt kaupungin sisäisen tarkastuksen huomion, eikä ihme.

Lonkkani murtui ja olin sairaalassa muutaman viikon. Kotiin lähtöä suunniteltaessa listattiin apuvälineet, joita tulisin tarvitsemaan kotona toipilasaikana: pyörätuoli, rollaattori, suihkutuoli, kyynärsauvat ja tarttumakeppi. Nämä pitäisi kuitenkin itse käydä lainaamassa Konalasta.

Aluksi minua neuvottiin pyytämään ystäviä tai sukulaisia kuskeiksi. Pitkän jahkaamisen jälkeen välineet toimitettiin kuitenkin sairaalaan, josta sain ne mukaani kotiutuessani invataksilla.

Välineet ovat edelleen kotonani, vaikka palautuspäivä oli toukokuun puolivälissä. Pitäisikö ne viedä bussilla yksitellen vai kenties tilata taksi? Apuvälinelainaamossa käynti sen aukioloaikojen puitteissa edellyttäisi vapaapäivää töistä, sillä muuten palautusta ei ehdi tehdä. Lainaamon verkkosivuilta löytyvät vain paikan aukioloajat, takaisinsoittopalvelun numero ja tiedote, että kulku paikalle on hankalaa tietyön vuoksi. Mitään tietoa sanktioista lainan myöhästyttyä en ole löytänyt.

En tiedä, kuka lainaamon konseptin, aukioloajat ja syrjäisen sijainnin on suunnitellut, mutta pieleen on mennyt. Välineiden kuljetusvelvoite on sysätty asiakkaille. Kaikilla ei ole lähellä autoilevia ystäviä tai sukulaisia, jotka voisivat auttaa välineiden palauttamisessa. Apuvälinepalvelun toiminta ei saa rakentua tällaisen olettaman varaan. En ihmettele yhtään, että palauttamattomista välineistä syntyy valtavasti hävikkiä. Kotonanikin sitä on useamman satasen verran.

Tuntematon potilas

