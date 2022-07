Apteekki terveydenhuollon toimipisteenä on luonteva kumppani asiakkaan turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi.

Farmasian ammattilaiset, lääkehoidon asiantuntijat, antavat lääkeneuvontaa apteekeissa ympäri Suomen. Kattava apteekkiverkko tarjoaa matalan kynnyksen maksutonta terveydenhuollon palvelua ilman ajanvarausta. Apteekkien farmaseuteilta ja proviisoreilta kysytään neuvoja lääkehoidon lisäksi monissa muissa terveyteen liittyvissä asioissa. Korkeasti koulutetut ammattilaiset osaavat tarvittaessa ohjata asiakkaan ottamaan yhteyttä lääkäriin tai muualle terveydenhuoltoon.

Juhannuksen kynnyksellä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lähetti lausuntokierrokselle esityksen lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevasta lainsäädännöstä. Tiivistetysti paketti sisältää esitykset inhaloitavien lääkkeiden apteekkivaihdon laajentamisesta, biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta ja lääketaksan leikkaamisesta eli apteekkien tulojen pienentämisestä. Samassa esityksessä ollaan siis vähentämässä apteekkien tuloja ja kuitenkin lisäämässä velvoitteita. Yhtälö on hankala.

Kannan huolta apteekkien farmaseuttisen palvelun vähenemisestä, mikäli esitykset toteutuvat sellaisinaan. Suuri osa apteekeista kyllä selviää tästäkin, mutta on paljon pieniä apteekkeja pienillä paikkakunnilla, joiden elinmahdollisuudet tulisivat heikkenemään. On selvää, että taloutta pyrittäisiin tasapainottamaan henkilöstökuluja pienentämällä.

Vain oikein käytetty lääke auttaa, on vaikuttava ja kustannustehokas. Tiedämme, että lääkehaitat aiheuttavat päivystyskäyntejä ja kuormittavat terveydenhuoltoa. Lääkäreiden ja hoitajien aika ei aina riitä perusteelliseen lääkityksen arviointiin, ja tällöin farmaseuttinen henkilöstö voi olla tukena. Sen sijaan, että kavennetaan mahdollisuuksia laadukkaaseen lääkeneuvontaan ja sen myötä heikennetään hoitoon sitoutumista, tulisi miettiä erilaisia yhteistyömuotoja muun muassa aloittavilla hyvinvointialueilla. Apteekki terveydenhuollon toimipisteenä on luonteva kumppani asiakkaan turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi.

On aika käydä keskustelua siitä, millaisia apteekkipalveluja haluamme. Uskon, että lääkkeiden käyttäjät, asiakkaat, toivovat nimenomaan farmaseuttien ja proviisoreiden asiantuntevaa neuvontaa ja ohjausta. Apteekin tulee jatkossakin olla lähellä ja helposti saavutettavissa. Erilaisten digitaalisten palvelujen lisääntyminen on hyvä asia ja niitä tulee kehittää edelleen, mutta suurin osa etenkin iäkkäistä ja monisairaista asiakkaista tarvitsee henkilökohtaista palvelua.

Keskustelu apteekkien ympärillä kuohuu välillä runsaanakin. STM:ssä parhaillaan käynnissä oleva lääkeasioiden uudistus on osa hallitusohjelmaa. Keskustelua on siis tarpeenkin käydä. Kaiken tämän keskellä toivoisin kuitenkin muistettavan, mikä on apteekkien vahvuus: farmasian ammattilaisten antama, lähipalveluna toteutettava lakisääteinen lääkeneuvonta ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon varmistaminen.

Maija Pirttijärvi

puheenjohtaja

Suomen Farmasialiitto

