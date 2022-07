Onko Helsingin lähistöllä niin valtavasti erämaata, että Sipoonkorven kansallispuisto voidaan tuhota uudella tieverkolla?

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun kävin kauniilla Fiskträskillä Sipoonkorvessa. Vielä viime kesänä sinne johti kauniisti metsässä luikertelevat, merkityt polut monesta suunnasta. Fiskträskin kansallispuiston puoleinen pääty oli fantastinen uimapaikka, jossa oli mahdollista kuvitella olevansa erämaalammessa pulikoimassa.

Tunnelma on nyt poissa. Kulkuyhteyksiä on nyt ”parannettu”. Karkealla sepelillä on polun tilalle metsään rouhittu auton levyinen, ratapenkan näköinen tekele. Sepelin välistä repsottelee eristematto korostaen keinotekoista, kaatopaikkamaista vaikutelmaa. Rannan lähellä näitä tiepenkkoja ja risteyksiä tuntuu oikein kuhisevan ristiin rastiin.

Muutaman metrin päähän vesirajasta on tehty grillikatos, jonka ympäristö on somistettu samaan tyyliin tikkuaskin kokoisella kivilouheella. Vessatkin oli rakennettu ja niiden edustalle Prisman parkkipaikan kokoinen sepelikenttä. Siitä oli vedetty samalla sepelillä silattu henkilöauton levyinen tieyhteys vanhaan tieverkkoon, josta on nyt ajoyhteys rantaan ilman kieltomerkkejä.

Mikä meitä oikein riivaa? Onko Helsingin lähistöllä niin valtavasti erämaata, että Sipoonkorven kansallispuisto voidaan tuhota uudella tieverkolla? Paraneeko luontokokemus sillä, että metsään ajetaan mursketta isoilla koneilla ja roisilla tyylillä? Se on kuulkaa niin, että metsässä saattaa kulkijan tossu joskus kastua. Metsä ei ole tie ja juuri siitä syystä sinne moni haluaakin mennä.

Hyvä esimerkki polkuverkon kunnostamisesta löytyi aivan läheltä järven kaakkoispuolelta. Mutaisimpiin paikkoihin oli tehty uusia pitkospuita ja muhkuraisimpia juurakkokohtia oli vähän tasoiteltu hakkeella ja kuorilla. Näin liikenne pysyy uralla, eikä polku leviä mutakentäksi hankalissa kohdissa. Silti kulkijan illuusio metsässä liikkumisesta säilyy mainiosti, koska ura on selvästi kapea polku, eikä autonmentävä tie, joka täyttää valtaosan näkökentästä.

No, kun matka lähimmän tien päässä olevaan hakekasan kippauspaikkaan lyheni, alkoi polku toki muistuttaa jo pururataa, mutta kyllä metsä voittaa hakkeen kohtuullisessa ajassa. Karkea sepeli sen sijaan pistää silmään vielä seuraavillekin sukupolville muistona tämän ajan tyylistä.

Juha Kauko

Helsinki

