Sujuvilla lentoyhteyksillä on suuri merkitys yritysten sijoittumiseen.

Helsingin Sanomat otti pääkirjoituksessaan (5.7.) kantaa viiden maakuntakentän, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren ja Kemi-Tornion, lentoliikenteeseen. Kirjoitus myötäili Finavian lentoasemaverkoston johtajan Jani Jolkkosen esittelemiä kielteisiä kantoja kaupunkien lentoliikenteelle. Ihmettelen pääkirjoituksen kokonaisnäkemyksen puutetta.

Tunnen parhaiten Joensuun tilanteen. Myös siellä halutaan mieluummin markkinaehtoista liikennettä kuin vaivalloisen kilpailutuksen kautta ja verovaroin kustannettuja lentoja.

Koronan alettua Finnair ilmoitti yhtäkkiä huhtikuussa 2020, ettei se enää lennä Joensuuhun. Näytti siltä, että valtion yli puoleksi omistama Finnair käytti koronaa tekosyynä lopettaa lentomme. Ennen koronaa vuonna 2019 Joensuun kentän kautta kulki 127 000 matkustajaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli neljä prosenttia.

Lennot Joensuuhun ovat tärkeät, sillä monilla kaupungissa sijaitsevilla yrityksillä on laajasti toimintaa ulkomailla. Matka-aikojen siedettävyys on kaikille tärkeää, mutta erityisen tärkeää se on vastuullisissa yritystehtävissä oleville. Sujuvilla lentoyhteyksillä on suuri merkitys yritysten sijoittumiseen. Jos isot yritykset maakunnista alkavat vetäytyä Suomen rajojen ulkopuolelle, on myöhäistä itkeä lentojen perään.

Myös Itä-Suomen yliopistolle ja muille koulutustahoille yhteydet maailmalta Joensuuhun ovat elintärkeät. Ei voi olla vetovoimainen kongressikaupunki ilman lentoyhteyksiä. Myös matkailun ja suurtapahtumien kannalta lentojen on toimittava.

Venäjän hyökkäyssota ja pakotteet tuntuvat Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta viennin osuus Venäjälle oli lähes 10 prosenttia. Nyt Venäjän markkinan puuttuessa osa maakuntamme yrityksistä joutuu etsimään korvaavaa markkinaa. Yhteydet maailmalle ovat siis entistäkin tärkeämmät.

Hyvä saavutettavuus on myös turvallisuuskysymys. Valtiovalta ei voi olla välinpitämätön Itä-Suomen elinvoiman suhteen. On kaikin keinoin huolehdittava, että pitkän itärajamme äärellä on elämää, asukkaita ja yrityksiä. Saavutettavuus eli toimivat lento-, raide- ja tieyhteydet maksavat. Valtio saa niiden rahoittamisesta hyödyn takaisin ihmisten ja yritysten maksamina verotuloina.

Anu Vehviläinen

kansanedustaja (kesk), Joensuu

