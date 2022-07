Tässäkin viheliäisessä vyyhdissä tarvitaan useita ratkaisuja.

Ruuantuotanto ja -kulutus ovat nousseet Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa esille Jenni Pitkon ja Matti Saarnin (HS Mielipide 27.6.) ja Päivi Kasarin ja Laura Kujalan (HS Mielipide 4.7.) kirjoituksissa. Aiheena on ollut toisaalta peltopinta-alan käyttö ja sen hyödyntäminen laajemmin kasviproteiinien viljelyyn. Toisaalla on huoli eläinperäisen tuotannon pienenemisestä, jopa lopettamisesta.

Ruokaketju ja sen kehittäminen vastuullisempaan suuntaan ei ole joko–tai- vaan aina sekä–että-asia.

Siirtyminen kestävän ruuantuotannon ja -kulutuksen aikaan tarvitsee meistä jokaista. Alkutuotanto, teollisuus, kauppa, tutkimus ja kulutus, me kaikki olemme osaltamme ratkaisemassa ilmastokysymystä. Meidän tulee yhdessä taata, että ruuantuotanto ja -kulutus on huoltovarmaa ja vastuullista, huomioi eläinten hyvinvoinnin ja varmistaa luonnon monimuotoisuuden. Keinoja ei ole vain yhtä, tässäkin viheliäisessä vyyhdissä tarvitaan useita ratkaisuja.

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema ilmastoruokaohjelma on kuin sateenvarjo, jonka alle on koottu toimenpiteitä, joita jo toteutetaan tai suunnitellaan kestävämmän ruokaketjun toteuttamiseksi. Hyvänä esimerkkinä on kattava Hiilestä kiinni -kokonaisuus, jossa muun muassa kestävämpään ruuantuotantoon ja maankäyttöön etsitään ratkaisuja rohkeasti kokeillen ja laajassa yhteistyössä pellolta pöytään.

Kasvintuotannon monipuolistamista tarvitaan kestävän eläinperäisen tuotannon rinnalle. Kasvisten kulutuksessa on jo kasvua, ja erilaisten kasviperäisten tuotteiden kirjo on huikea. Ravitsemuksellisesti on vielä varaa kasvattaa kasvisten osuutta. Seuraavat neljä kuukautta ovat puhdasta ruokailoa, kun kotimaisten kasvisten ja marjojen sesonki on parhaimmillaan. Se tarkoittaa edullista ja maistuvaa ruokaa, jota kannattaa säilöä myös talvea varten.

