Sote-alan henkilöstövajeesta on uutisoitu paljon, ja monenlaisia ratkaisuehdotuksiakin on tarjottu. Eräs vähälle huomiolle jäänyt alan pitovoimaa heikentävä seikka on, miten terveydenhuollossa asioivat ja heidän läheisensä käyttäytyvät henkilökuntaa kohtaan.

Henkilökuntaan kohdistuva fyysinen ja henkinen uhkailu nakertaa auttamistyössä jaksamista ja lisää työntekijöiden psyykkistä kuormitusta. Tämä voi johtaa sairauspoissaoloihin ja pahimmillaan alalta pois hakeutumiseen.

Sote-alan työntekijät ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joiden tehtävä on hoitaa potilaita parhaimman koulutuksensa ja osaamisensa mukaan. Työ on vaativaa ja raskasta. Käyttäytymällä asiallisesti asioidessaan terveydenhuollossa jokainen voi osaltaan auttaa henkilökuntaa jaksamaan työssään ja siten parantaa alan veto- ja pitovoimaa.

Uupunut lääkäri

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

