Nykyinen apuvälinejärjestelmä on epätasa-arvoinen ja kitsas

Suomessa ei jaella apuvälineitä miten sattuu, vaan niiden saaminen ja huoltaminen on aivan liian vaikeaa.

Helsingin Sanomat on kirjoittanut kaupungin apuvälinepalveluiden ongelmista (HS 6.7. ja HS Pääkirjoitus 9.7.). Juttujen perusteella paljon apuvälineitä jää palauttamatta. Ongelma on varmasti todellinen, mutta on surullista, että vastuuta ollaan sysäämässä käyttäjille, kun palvelun omat järjestelmät ovat erittäin puutteellisia.

Olisi kohtuullista, että tiedettäisiin, kenelle apuvälineet on myönnetty. Silloin voisi esimerkiksi tarkistaa, onko henkilö, jolle ne on myönnetty, edes hengissä. Usein tarpeettomaksi jääneen apuvälineen palauttaja on kuolleen henkilön läheinen, jolle apuvälinekuviot eivät ole lainkaan tuttuja. Olen itsekin ollut tällaisessa tilanteessa viitisen vuotta sitten. Tietoa oli vaikea saada, eikä ystäväni apuväline edes kelvannut palautettavaksi apuvälineyksikölle, koska se oli kuulemma liian vanha.

Joissain kunnissa on käytössä noutopalvelu, joka hakee tarpeettomaksi käyneet ja huoltoa kaipaavat apuvälineet. Tällainen palvelu olisi erittäin tarpeellinen myös Helsingissä, sillä apuvälineet ovat usein isoja kuljetettavaksi joukkoliikennevälineillä ja palautuspisteitä on vain yksi.

Suomalainen apuvälinepolitiikka tarvitsisi laajemman kokonaisremontin. Tällä hetkellä järjestelmä on epätasa-arvoinen, pirstaleinen ja kitsas. Suomessa ei jaella apuvälineitä miten sattuu, vaan niiden saaminen ja huoltaminen on aivan liian vaikeaa. Apuvälineisiin liittyy Suomessa lisäksi häpeää ja stigmaa. Apuvälineitä ei suinkaan käytetä liikaa, vaan aivan liian vähän. Omaan tarpeeseen sopivat apuvälineet mahdollistavat sellaisen elämän, jota kukin haluaa elää.

Amu Urhonen

vammaisaktivisti, pyörätuolinkäyttäjä

Tampere

