Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa, että maatalouden huono kannattavuus ei ole uusi asia, mutta kriisin mittaluokka on nyt jotain ihan muuta kuin aiemmin.

”MT:n viljelijägallupin (MT 6.7.) mukaan viljelijöiden arvio omasta taloustilanteesta on heikentynyt viime vuodesta ja tilanteen uskotaan muuttuvan vielä huonommaksi.”

”Taloudellinen ahdinko heijastuu myös jaksamiseen. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan teettämän työhyvinvointibarometrin mukaan viljelijöiden psyykkinen oireilu on lisääntynyt (MT 8.7.).”

”Huoli maatilojen tilanteesta on kesän aikana vihdoin noussut myös laajempaan keskusteluun.”

”Tahtoa suomalaisen maatalouden pelastamiseen tuntuu olevan. Keinojakin olisi. Ensimmäinen asia on eläinpalkkioiden maksaminen ajallaan. Toinen on hinnankorotusten vieminen läpi koko elintarvikeketjussa. Välttämätöntä on myös pitää huolta viljelijöiden jaksamisesta.”

”Viime vuodet ovat osoittaneet, että 1990-luvun jälkeen EU:ssa toteutetut markkinavetoiset maatalousuudistukset ovat epäonnistuneet tavoitteissaan. Maatalouspolitiikan keskeinen tavoite on tasoittaa markkinoiden heilahteluja niin, että kuluttajat voivat luottaa kohtuuhintaisen ruuan saatavuuteen ja tuottajat toiminnan kohtuulliseen kannattavuuteen. Suomalaisten meppien ja ministerien tehtävänä on pitää huolta, että tulevissa uudistuksissa pääpaino on huoltovarmuuden ja maatalouden kannattavuuden turvaamisessa.”

”Lisäksi kansallisella tasolla tarvitaan ruokamarkkinoiden sääntelyä, joka varmistaa tasapuoliset neuvotteluedellytykset kaikille ketjun osapuolille. Myös viljelijöiden pitää parantaa neuvotteluasemaansa muodostamalla tuottajaorganisaatioita.”

Ilta-Sanomien mukaan taksilain korjaaminen nousee vaaliteemaksi.

”Ilta-Sanomien tekemä vertailu (9.7.) todisti, että pahimmat pelot taksilain seurauksista ovat toteutuneet täysimääräisinä – –.”

”Nykyisen hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) lupasi uudistuksia ja niitä onkin saatu: lupa-asioita on tiukennettu ja kelpoisuusvaatimuksia täsmennetty. Ne ovat kuitenkin vain hienosäätöä, huono lakiuudistus ei paremmaksi muutu viilailemalla yksityiskohtia.”

”Taksilain toimivuus on varmasti vaaliteema ensi kevään eduskuntavaaleissa. Taksiuudistuksen onnistuminen on siinä mielessä hyvä vaaliaihe, että se yhdistää sekä [Juha] Sipilän [kesk] porvarihallitusta että Sanna Marinin (sd) vihervasemmistolaista liittoumaa: Sipilä sääti ja Marinin hal­litus lupasi korjauksia. Mikään puolue ei pääse tästä kuin koira veräjästä.”

”Taksitolpilla odotellaan vihdoinkin tarttumista lain epäkohtiin, joita on dokumentoitu riittävästi.”