Suomalaiset ovat ihastuneita johtajiinsa, eivätkä ole huolissaan edes perusoikeuksista.

Äitini kotipaikka­kunnalla maalais-Suomessa on puutarhamyyjän kioski. Punamultainen koppi on aina auki. Hyllyillä on perunaa ja vihanneksia. Kuka tahansa voi niitä ottaa. Pikkurasiaan tulee jättää rahaa ja kirjoittaa vihkoon, mitä otti.

Systeemi toimii. Kukaan ei varasta ruokaa eikä rahaa. Luottamus ja lainkuuliaisuus on Suomessa ainutlaatuista. Useimmissa muissa maissa moinen kioski toimisi yhden iltapäivän.

Mutta kun pitäisi huolehtia omista oikeuksista, ei kuuliaisuus ole hyve. Viime viikolla tyytyväisyys presidenttiin oli Suomessa yli 90 prosenttia, ja pääministeriin kaksi kolmannesta. Edes Vladimir Putinin kannatusluvut eivät ole tällaisia.

Miksi emme olisi tyytyväisiä, voisi joku kysyä. Emmekö esimerkiksi livahtaneet Natoon varsin sujuvasti?

Ehkä näin, mutta kuka prosessia johti, nämä suositut johtajammeko?

Tammikuun lopussa pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi, että hänen kaudellaan tuskin liitytään Natoon. Presidentti Sauli Niinistö kertoi, että tarvitaan kansanäänestys tai mielipidetiedusteluja vahvempi selvitys kansan tahdosta.

Parin kuukauden kuluttua oltiin silti Natossa ilman kansanäänestyksiä tai selvityksiä. Pääministeri antoi haastattelussa ymmärtää, että on kuukausia tiennyt Suomen menevän Natoon. Ja sitä paitsi myös kannattanut Natoa vuosikaudet.

Miksi pääministeri ilmoittaa vuosia sitten kääntyneestä Nato-kannastaan sen jälkeen, kun Nato-päätös on jo tehty? Miksi hän ei johtanut maata kantansa mukaan aiemmin? Kuka Nato-prosessia ohjasi?

Rakastetut johtajamme haistelivat suu supussa gallupeja ja ilmoittivat kannastaan vasta kun se oli enemmistön mielipide. Siksi he ovatkin rakastettuja. Mutta onko se johtajuutta?

Koronaviruskriisissä valtiojohdon päätösten ja suosion suhde oli vielä kummallisempi. Rajat rytkäistiin kiinni. Jotkut kyllä huomauttivat, että hallitus ei voi niin tehdä. Perustuslaillinen oikeus poistua maasta on voimassa poikkeusaikanakin.

Tutkija Johanna Vuorelma kommentoi Ylellä toukokuussa 2020 näin: ”Puhumalla siitä, että rajat ovat kiinni, ihmiset on saatu ajattelemaan ja toimimaan niin, että ne todella ovat kiinni. Ja tämähän on aivan käsittämätöntä avoimessa demokratiassa.”

Yli 70-vuotiaiden määrääminen ”karanteeninkaltaisiin olosuhteisiin” ei sekään perustunut lakiin. Perusopetusta koskevien määräysten lainmukaisuudesta on niistäkin esitetty vakavia epäilyjä, samoin vanhainkoteja koskevista määräyksistä.

Istuva hallitus rajoitti siis suomalaisten elämää jopa perustuslain vastaisesti. Laittomista päätöksistä ei kukaan ole ottanut vastuuta.

Hallitus oli vuonna 2020 suosittu, koska se torjui koronavirusta – viis siitä, että toiminta hipoi laillisuuden rajoja tai ylitti ne. Mutta vuonna 2022 koronavirukseen on kuollut tuhansia suomalaisia, ja hallituksen suosio on edelleen tapissa.

Asiaa koskeva retoriikka on kääntynyt ylösalaisin. Kuolevat ovat ”iäkkäitä monisairaita”, joten tilanne ei ole huolestuttava. Mutta kaksi vuotta sitten hallitus perusteli yhteiskunnan sulkemista juuri samojen ryhmien oikeudella elämään.

Eikö heikoimpien suojeleminen enää olekaan tärkeää? Hallituksen kanta on kääntynyt 180 astetta ja ihmisiä kuolee, mutta juuri kukaan ei kritisoi hallitusta. Kuuliaisuus tukkii silmät ja korvat. Johtajamme ovat ihania, viis siitä, mitä he päättävät, ja koska he ovat johtajia, he ovat oikeassa.

Elämme tosiaan politiikan jälkeisen politiikan aikaa, emmekä ainoastaan Yhdysvalloissa. Pääministerin Instagram ja nahkatakki ovat kuohuttavampia asioita kuin perustuslaki Suomessakin. Asiallinenkin hallituskritiikki kuitataan helposti ”naisvihaksi”.

Demokratian toimimisen edellytys olisi silti pikemminkin kriittinen kuin kuuliainen tai johtajiinsa ihastunut kansalainen. Toivotankin tyytymättömien harvoihin riveihin mukaan jokaisen uuden änkyrän.

Kirjoittaja on kielitieteilijä ja kirjailija.