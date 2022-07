Käyttäjälle tärkeintä on toimiva digitaalinen ympäristö eikä se, onko alla juuri viimeinen päivitys.

Digitaalisten järjestelmien ongelmista on viime päivinä keskusteltu. Hyvä niin, sillä ongelmat ovat valitettavasti järjestelmiensä ikäisiä. Tietotekniikan ideana lienee helpottaa asioiden toimittamista.

Järjestelmiä kehitettäessä tulisi niiden tulevien käyttäjien olla alusta lähtien mukana kehitysprosesseissa, jotta kävisi heti ilmi, ovatko lopulta käyttöön otettavat järjestelmät todellakin hyödyllisiä ja toimivia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että järjestelmiä kehittävät henkilöt, joilla ei ole todellista kuvaa työstä, jolla järjestelmiä pitäisi pystyä tekemään.

Toinen kompastuskivi liittyy ohjelmistojen kehitykseen. Ohjelmiston uusi versio vaatii usein toimiakseen moitteettomasti myös uuden laitteen. Varsinainen hyöty on käyttäjän näkökulmasta usein toissijainen. Valmistaja markkinoi kuitenkin uusia ohjelmistoja ja laitteita sellaisella tyylillä, että ne toisivat hyötyä ja lisäarvoa. Käyttäjälle tärkeintä on toimiva digitaalinen ympäristö eikä se, onko alla juuri viimeinen päivitys. Valmistajalle tietenkin tärkeintä on se, että tuotetta myydään.

Varsinkin julkisen sektorin tulee panostaa sellaiseen digitaaliseen ympäristöön, joka on käyttäjän näkökulmasta helppokäyttöinen ja soveltuu mahdollisimman laajalle laite- ja ohjelmistoalustalle. Tämä pätee jo olemassa olevaan sekä tulevassa kehitettävään.

Timo Keko

Helsinki

