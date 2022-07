Vuosiluku on nyt sovittu, mutta EU:n pitää tehdä vielä paljon sähköisen liikenteen eteen

Edessä ovat isot investoinnit latausverkkoon.

EU-parlamentti ja Euroopan unionin jäsenmaat ovat usein eri mieltä ilmastopolitiikasta, mutta yhdestä asiasta on löytynyt yksimielisyys. Molemmat osapuolet ovat sitä mieltä, että uusien polttomoottoriautojen myynti loppuu vuonna 2035.

Parlamentti ja jäsenmaat viimeistelevät parhaillaan kantojaan EU-komission tasan vuosi sitten antamaan Fit for 55 -ilmastopakettiin.

Melkein kaikista muista keinoista mailla ja parlamentilla on näkemyseroja, mutta polttomoottoriautoista ei. Siksi voi pitää kohtalaisen varmana, että kolmentoista vuoden päähän asetetusta takarajasta ei enää tingitä.

Iso autonvalmistajamaa Saksa on empinyt, ei niinkään bensiini- ja dieselautoja suojellakseen vaan siksi, ettei kaikkea pantaisi yhden kortin varaan. EU:n komissio ilmoittikin olevansa valmis harkitsemaan täsmennyksiä, jos esimerkiksi synteettiset polttoaineet laittavat kuvion uusiksi kehittyessään.

Muutamat maat olisivat silti lykänneet kieltoa vuoteen 2040.

EU vääntää vuosiluvuista samalla kun automarkkinat menevät jo menojaan.

Yhä useammassa maassa on menty yli käännekohtana pidetyn rajan, jolloin yli viisi prosenttia uusista ostetuista autoista on täyssähköautoja. Raja on samankaltainen kaikessa uudessa teknologiassa: ensin liikkeellä ovat varhaiset omaksujat, joita hinta ja alkuvaiheen kangertelut eivät pelota.

Viiden prosentin rajan jälkeen myynti kiihtyy vauhdilla, joka aina yllättää.

Viimeksi viiden prosentin raja meni rikki Yhdysvalloissa, joka on kääntynyt sähköautoiluun Eurooppaa ja Kiinaa hitaammin. Uutistoimisto Bloombergin laskujen mukaan tällä vauhdilla on mahdollista, että jo vuoden 2025 lopussa neljännes myydyistä uusista autoista Yhdysvalloissa kulkee sähköllä.

” Pessimisti valmistautuu pettymyksiin.

Sähköautojen suhteen on sama tunne kuin kaikissa EU:n esittelemissä ilmastotoimissa: sisäinen optimisti haluaa uskoa, että insinöörit hoitavat hommat, ja pian ajelemme kohti bensankärytöntä tulevaisuutta.

Sisäinen pessimisti valmistautuu pettymyksiin. Nyt rakennetaan riippuvuutta uusiin kriittisiin raaka-aineisiin, joita sähköautojen akkuihin tarvitaan valtavia määriä.

Yksi paha pullonkaula ovat autojen latauspisteet. Niitä on Euroopassa rakennettu toistaiseksi liian hitaasti, ja nyt pitäisi äkkiä polkaista pystyyn tiheä ja helppokäyttöinen verkosto.

Ja vielä kun voisi olla varma siitä, että auton voisi ladata kohtuuhinnalla tulevaisuudessakin.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Brysselissä.