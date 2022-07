Helsingin kaupungilla on toki omia ohjeitaan puutteiden poistamiseksi, mutta työn suoritusta ja valvontaa on tarpeen tehostaa.

Kolme asiantuntijaa kirjoitti (HS Mielipide 9.7.) kaupunkien katutilan merkityksestä asukkaiden lähiympäristönä, ei ainoastaan liikenneväylänä. Autojen nopeusrajoitusten tulee rohkaista lisääntyvään pyöräilyyn myös ajoradalla, ja turvallisia kävely-ympäristöjä on kehitettävä viihtyisyyden suuntaan.

Olen samaa mieltä, mutta lisäisin huomion kohteisiin kadun kalusteet ja varusteet sekä korostaisin rakentamisen valvontaa ja kunnossapitoa. Kalusteista tavallisimpia ovat valaisinpylväät, liikennemerkit, tienviitat ja opasteet sekä roska-astiat, aukioilla ja puistoissa myös penkit. Kaikkien tulisi päätehtävänsä ohella sopia ympäristöönsä eikä ärsyttää huonolla kunnollaan.

Nykytilanne vaihtelee. Esimerkiksi liikennevalopylväät seisovat tanakasti suorassa ja roska-astioita alkaa olla riittämiin, kun vilkkaimpiin kävelykohtiin on tuotu isoja jättiastioita. Roskaamisen ongelma johtuu lähinnä vastuuttomasta kävelijästä, ei astian haltijasta. Jonkun toisen pudottaman roskan ottaminen käteen ja kiikuttaminen lähimpään roskikseen pitäisi kuulua normaaliin käytökseen eikä ainakaan olla jotenkin ujosteltava asia.

Mutta viranomaisillakin on parannettavaa, kuten Helsingissä Staralla tai sen valitsemalla urakoitsijalla. Tyypillinen kalustevirhe on liikennemerkkien vinous: kun pylvään pitäisi seistä tikkusuorana, se käytännössä sojottaa turhan usein vinossa. Itse merkkikilven tulisi olla kohtisuorassa ajosuuntaa vastaan, ei haitallisesti kiertyneenä. Helsingin kaupungilla on toki omia ohjeitaan näiden puutteiden poistamiseksi, mutta työn suoritusta ja valvontaa on tarpeen tehostaa. Tasapainoisen kaunis katumaisema sisältyy olennaisesti kaupunkikulttuuriin.

Eero Lehtipuu

tekniikan tohtori, Helsinki

