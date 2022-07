Moni vammainen ei välttämättä olisi edes työkyvytön, jos kotikunta myöntäisi tarvittavat apuvälineet.

Helsingin Sanomissa on viime päivinä virinnyt keskustelu Suomen apuvälinepolitiikasta. Niin kuin Amu Urhonen kirjoitti (HS Mielipide 11.7.), apuvälineiden saaminen on tehty erittäin vaikeaksi.

Ihmiskeho on hauras. Vammautuminen voi tapahtua sattumalta kenelle tahansa – eri sairauksien seurauksena, onnettomuuksissa tai kehityksellisistä syistä. Ihminen, jolla on vamma, tarvitsee yleensä toisten ihmisten apua. Joskus tuon avun voi korvata yksinkertainen esine, apuväline.

Vammauduin itse sairauden takia kaksi vuotta sitten 36-vuotiaana, kun jalastani poistettiin kasvain sääriamputaatiolla. Ennen amputaatiota olin huolissani. Autottomana olin liikkunut arjessani jalan tai pyörällä. Kirurgini kuitenkin lohdutti, että nykyaikaiset proteesit ovat todella hyviä. Olin itsekin nähnyt, miten proteesin kanssa voi pyöräillä ja juosta, joten olin luottavainen. Uskoin vielä pääseväni palaamaan aktiviteetteihini. Amputaation jälkeen käännyin Husin apuvälinekeskuksen johtajan puoleen. Hän ilmoitti, että mitään liikuntaproteesia en tule saamaan.

Suomessa apuvälineiden luovuttamista ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön asiakirja ”Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet”, joka olisi syytä käydä kiireellisesti läpi ihmis- ja vammaisoikeudellisesta näkökulmasta. Käytännöt rikkovat monilta osin Suomen ratifioimaa YK:n vammaissopimusta. Kävelyproteesilla kävely on normaalia hitaampaa. Kuka on päättänyt, että pelkkä hidas kävely riittää kuntoutumiseen ja loppuelämän aktiviteetiksi nuorille ja työikäisille? Asiakirjaa päivittäneen työryhmän vetäjä on sattumalta Husin apuvälinekeskuksen johtaja.

Tutkimus todistaa liikunnan hyödyt ihmisen psykofyysissosiaaliselle toimintakyvylle. Moni vammainen ei välttämättä olisi edes työkyvytön, jos kotikunta myöntäisi tarvittavat apuvälineet. Osalle amputoiduista pyöräily- tai juoksuproteesin myöntää jokin vakuutusyhtiö tai vammaisten hyvinvoinnista välittävä kotikunta, joiden joukkoon Espoo ei kokemukseni mukaan valitettavasti kuulu.

Juoksuproteesin saa noin 8 000 eurolla. Siihen on varaa vain varakkailla. Kunnille tulisi halvemmaksi myöntää apuväline aktiiviseen osallisuuteen, sillä lasku heikkenevästä toimintakyvystä lankeaa niille moninkertaisesti terveydenhuollon kustannuksina.

Liikunnan estäminen on vain yksi esimerkki ableismista, johon yhteiskunta syyllistyy. Vammaisten syrjintä on rikos, joten hyviä neuvoja kaivataan. Mitä tehdä, kun yhdenvertaisuutta ja oikeutta toimintakykyyn rikotaan? Miten saattaa syrjintää harjoittavat toimijat vastuuseen?

Apuvälineen puute lisää muun, yleensä ihmisavun, tarvetta. Jokainen haluaa elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Monelta vammaiselta se oikeus on viety, vaikka yksinkertainen, yhteiskunnalle edullinen apuväline voisi sen palauttaa.

Aija Andersson

kirjailija, proteesinkäyttäjä

Espoo

Lue lisää: Nykyinen apuvälinejärjestelmä on epätasa-arvoinen ja kitsas

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.