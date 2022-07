Helmarit ja naisten pääsarja Kansallinen Liiga raivaavat tietä yhdenvertaiselle, kaikille avoimelle huippu-urheilulle.

Naisten pelaama jalkapallo on EM-kisojen myötä yksi kesän kuumimmista puheenaiheista. Pääkirjoituksessa (HS 7.7.) nostettiin esiin Helmarien olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Näin onkin, sillä viime vuosien investoinnit jalkapallon kasvuun tyttöjen ja naisten lajina kantavat hedelmää.

Naisten ja tyttöjen pelaama jalkapallo kasvaa myös Suomessa systemaattisen työn tuloksena.

Helmarit ja naisten pääsarja Kansallinen Liiga raivaavat tietä yhdenvertaiselle, kaikille avoimelle huippu-urheilulle. Molempien brändien kasvu on viime vuosina ollut vahvaa niin medianäkyvyydessä, sosiaalisen median yhteisöjen kasvussa kuin kaupallisten kumppanuuksien arvoissakin. Kotimaan pääsarjan yleisömäärät olivat vahvassa kasvussa ennen koronaviruspandemiaa – nyt yleisömäärien palauttamiseksi tehdään jatkuvaa työtä. Samaan aikaan yli tuhatpäinen suomalaiskannattajien joukko matkustaa Englantiin kannustamaan Helmareita paikan päälle jokaiseen otteluun.

Jalkapallo on tänä päivänä suositumpi harrastus tytöille ja naisille kuin koskaan ennen: korona-ajasta huolimatta rekisteröityneiden nais- ja tyttöpelaajien määrä kasvoi viime vuonna yli 16 prosenttia, ja nyt yli 37 000 tyttöä ja naista liikkuu jalkapallon perässä.

Meillä Suomessa on Euroopasta opittavaa siinä, miten moni miesten puolelta tuttu seura on ottanut naisten joukkueen tiiviiksi osaksi toimintaansa, markkinointiaan ja arvonluontiaan. Se on tuonut heille myös uusia kannattajia ja kuluttajia. Tällä osa-alueella meillä on Suomessa paljon ammennettavaa ja hyödyntämätöntä potentiaalia. Mikä on ennen ollut mahdollista vain pojille ja miehille, on nyt mahdollista myös tytöille ja naisille.

Heidi Pihlaja

kehityspäällikkö, Suomen Palloliitto

