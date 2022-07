Kiinassa nettikansa nimeää ilmiöitä nerokkaasti, ja niinpä niitä voidaan purkaa ja käsitellä.

Rakastan kiinalaisen nettikansan tapaa nimetä ilmiöitä. Nimeämistä tehdään jatkuvasti, ja sanaleikit ovat nerokkaita.

Kirjoitin äskettäin ilmiöstä nimeltä runxue eli pako-oppi. Run-sanan kirjoitusmerkki tarkoittaa kiinaksi tuottoisaa, mutta tässä yhteydessä se lainaakin merkityksensä englannin run-sanasta.

Keväällä syntynyt uudissana kertoo, kuinka koronavirusrajoituksiin kyllästynyttä keskiluokkaa haluaa lähteä Kiinasta pois.

Talvella syntyi uusi merkitys bai lan -ilmaisulle. Se on alkujaan suora käännös Yhdysvaltain NBA:n koripalloslangista let it rot – antaa mädäntyä. Joukkue häviää silloin taktisesti tahallaan.

Nyt bai lan tarkoittaakin sitä, että nuori ei edes yritä saavuttaa elämässä jotakin, koska se olisi liian työlästä ja epävarmaa. Jo aiemmin oli käytössä nettitermi tang ping eli maata matalana. Makoilija tekee töitä niin vähän kuin mahdollista ja on valmis elämään köyhemmin.

Molemmat ilmaisut kuvaavat nuorten fiiliksiä maassa, jossa heille ei enää riitä elintason kasvua kuten heidän vanhemmilleen. Pitäisi raataa hirveästi, vaikkei enää tiedä, saako sen avulla hyvän uran ja palkan ja vaikkapa omistusasunnon.

On vaikea sanoa, onko makaajia ja mädäntyjiä Kiinassa oikeasti kovin paljon. Ehkä ei. Mutta nämä sanat ovat selvästi tärkeitä. Niiden avulla nuoret keskustelevat ahkerasti somessa kilpailuyhteiskunnan ja perheen asettamista paineista, ahdistuksestaan ja turhautumisestaan.

Jos ilmiölle ei ole sanaa, sitä on vaikea hahmottaa. Sitä ei oikeastaan ole. On vain mykkä tunne jostakin, joka kaihertaa.

Tai sitten ollaan sokeita koko asialle.

Kaikki tietävät, että Kiinassa suhteet ovat tärkeitä. Jokainen tekee palveluksia ja vastapalveluksia. Kiinalaisilla on suhdesysteemille oma sanansa guanxi.

Suomessa meillä ei ole vastaavaa käsitettä, sillä hyvä veli -verkosto on varattu vain vallanpitäjille. Emme siis tajua, kuinka itsekin arjessamme pelailemme suhteilla koko ajan. Löydämme ja saamme töitä, vuokra-asuntoja ja apua moneen asiaan suhteillamme.

Sanotaan, että Kiinassa ei pärjää ilman suhteita, mutta ei kyllä pärjää Suomessakaan.

Tuttu lienee tämäkin väite: Kiinassa ei saa menettää kasvojaan, diu lian. Olisiko Suomessakin helpompi selittää epämääräistä häpeän ja raivon tunnetta sosiaalisen nolaamisen jälkeen, jos puhuisimme kasvojen menetyksestä?

Kirjoittaja on HS:n Kiinan-kirjeenvaihtaja.