Kaleva kirjoittaa, että Uniper-lasku pudonnee myös Suomen syliin.

”Suomen energiahuollosta Venäjän kaasun osuus on ollut vähäinen, mutta kriisi osuu meihinkin.”

”Ensinnäkin kaasun hinta vaikuttaa sähkön hintaan, joka noussee ensi talvena edelleen myös meillä. Toiseksi suomalaisen valtioenemmistöisen energiayhtiö Fortumin enemmistöomistama (78%) saksalainen energiajätti Uniper on nyt rotkon reunalla.”

”Nyt väännetään siitä, kenen rahoilla Uniper pelastetaan: saksalaisten vai suomalaisten. Saksan hallitus katsoo Fortumiin, Fortum ja Suomen valtio Saksan hallitukseen. Kaasun huippuhintojen siirtäminen kuluttajille on käytännössä vaikeaa ja etenkin poliittisesti tulenarkaa.”

”Tulevan ratkaisun sisällöstä riippuu, millaisen iskun kylkeen saavat Suomen valtio ja suomalaiset sijoittajat. Fortum on ollut erinomainen osingonmaksaja. Suomalaisille on iso tappio jo se, jos Fortumin osakkeenmaksukyky olennaisesti hiipuu.”

”Nyt syntynyt tilanne on paljastanut karusti Saksan energiapolitiikan haaksirikon. Saksan viimeisetkin ydinvoimalat pannaan kohta kiinni, ja kun dogmit menevät arkijärjen edelle, turmiollista päätöstä ei kyetä peruuttamaan. Niinpä maata pidetään ensi talvena lämpimänä muun muassa lisäämällä hiilivoiman käyttöä.”

”Uniper-kriisissä mitataan myös Suomen ja Saksan suhteen lujuutta. Kaikki EU:n sisäiset kiistat puolestaan ovat sitä, mitä Kremlin isäntä tavoittelee.”

Turun Sanomien mukaan Venäjä-retki ajoi Fortumin ahdinkoon.

”Energiayhtiö Fortum, jonka pääomistaja on Suomen valtio 51 prosentin osuudella, kärsii merkittävästi Venäjän toiminnoistaan. Fortumilla on Venäjällä 12 sähkön- ja lämmöntuotantolaitosta, joissa on yhteensä 7 000 työntekijää. Yhtiö on ilmoittanut valmistautuvansa hallittuun vetäytymiseen Venäjältä, ja ensisijainen vaihtoehto on toimintojen myynti. Aikataulusta ei ole kerrottu mitään.”

”Fortum oli myös mukana jo kaatuneessa Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, jossa venäläisillä oli vahva asema.”

”Oma lukunsa on saksalaisille sähköä ja kaasua toimittava Uniper.”

”Fortum on ehdottanut, että Saksan valtio ottaisi hallintaansa sen energiahuollon kannalta tärkeimmät liiketoiminnot eli kaasun ja muun Saksassa sijaitsevan energiantuotannon. Myös kaasun myyntihinnan nostoa on väläytelty.”

”Ratkaisuun on syytä päästä nopeasti, sillä Fortum on ajautunut vakavaan kriisiin. Kaikki vaihtoehdot ovat huonoja, ja niistä seuraa lasku suomalaisille veronmaksajille.”

”Fortum otti Venäjällä kovia liiketaloudellisia riskejä, jotka nyt realisoituvat. Melkoisen kallis idän retki.”