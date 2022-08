Kun maailman tapahtumat alkavat kiinnostaa, lapsilla ei välttämättä ole aavistustakaan, mistä heidän kannattaisi uutisia hakea.

Olen 1990-luvun lapsi. Jo päiväkoti-ikäisenä olin hyvin perillä siitä, että uutiset voi katsoa telkkarista ykköseltä tai kolmoselta ja lukea Hesarista. Tunnistin Helsingin Sanomien ja Ylen logot ja tiesin, että ajankohtaista tietoa löytyy myös teksti-tv:stä ja radiosta.

Olinhan nähnyt aikuisten ympärilläni kuluttavan uutisia monissa muodoissa. Ylipäätänsä olin hyvin perillä siitä, että uutisten seuraaminen on asia, jota aikuiset tekevät päivittäin, vaikka kukaan ei ollutkaan sitä minulle varsinaisesti kertonut.

Muutama vuosi sitten havahduin siihen, kuinka paljon mediamarkkina onkaan muuttunut omasta lapsuudestani, erityisesti lapsen näkökulmasta. Nykyään pienten lasten vanhemmat kuluttavat suurimman osan uutissisällöstään puhelimen näytöltä tai korvanapeistaan. Heidän lapsillaan ei ole aavistustakaan, mistä kanavista vanhemmat uutisia hakevat – eivätkä lapset välttämättä edes tiedä, että vanhemmat seuraavat uutisia.

Yleisesti voisi ajatella, että median murros on vienyt ajankohtaissisällön kuluttamisen kollektiivisempaan suuntaan, jossa näemme somejakojen ja kommenttien kautta, mitä ihmiset ympärillämme lukevat ja katsovat. Lasten näkökulmasta tilanne on kuitenkin täysin päinvastainen: lapsi ei enää näe, mitä sanomalehteä vanhemmat aamiaispöydässä lukevat, eikä vahingossakaan kuule televisiosta sitä ikävää uutista, jolta aikuiset haluaisivat häntä varjella. Uutisten seuraamisesta on tullut niin individualistinen tapahtuma, että lapset tietävät vain puhelimen taas kerran vieneen vanhemman huomion.

” Osasin suunnata lähikauppaan ostamaan salaa iltapäivälehtiä.

Myönteistä omassa kasvussani osaksi mediayhteiskuntaa oli se, että kun alakoulun loppupuolella kiinnostuin uutisista, tiesin spontaanisti, mistä uutisia voi kuluttaa. Kun esimerkiksi varhaisteininä halusin saada Bodom-oikeudenkäynnistä jännittäviä tietoja, osasin suunnata lähikauppaan ostamaan salaa iltapäivälehtiä.

Digitalisoituneessa maailmassa lapset kuluttavat jo pienestä pitäen mediaa globaaleista sovelluksista. Siinä vaiheessa, kun maailman tapahtumat alkavat toden teolla kiinnostaa, lapsilla ei välttämättä ole aavistustakaan, mistä heidän kannattaisi lähteä hakemaan luotettavaa, kotimaista ajankohtaissisältöä.

Jos olet pienen lapsen vanhempi, voi olla syytä pysähtyä miettimään, millaisen mallin sinä haluat lapsillesi uutisten seuraamisesta antaa.

Kirjoittaja on HS:n Lasten uutisten esihenkilö.