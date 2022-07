Kaupungin näkökulma, jonka mukaan nuorten osallistuminen ”sopisi huonosti hallintomenettelyn rakenteeseen”, on kestämätön.

Helsinki on suhtautunut kielteisesti nuorten osallistumisen laajentumiseen. Suomen nuorisovaltuustojen liiton vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan 77 prosenttia kunnista on myöntänyt nuorisovaltuustoilleen läsnäolo- ja puheoikeuden kunnanvaltuustossa. Helsinki kuuluu puolestaan jäljelle jäävään 23 prosenttiin.

Asiaa koskevassa kaupunginhallituksen päätöksessä on perusteltu, että nuorten edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuustossa ”ei olisi luontevaa”, ”sopisi huonosti hallintomenettelyn rakenteeseen” ja että huomioon on otettu ”hallintokulttuuriin liittyvät syyt”. Samaan aikaan nuorten tekemät, osallistumisen edistämistä koskevat ehdotukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Nuorten kuulemisessa lain edellyttämällä tavalla on epäonnistuttu niin pahasti, että joukko 13–17-vuotiaita nuoria on joutunut kantelemaan ylimmälle laillisuusvalvojalle. Apulaisoikeuskansleri katsoi 12. huhtikuuta antamassa ratkaisussaan, että Helsinki on jättänyt päätöksenteossaan asianmukaisesti nuoria kuulematta.

Kaupungin näkökulma, jonka mukaan nuorten osallistuminen ”sopisi huonosti hallintomenettelyn rakenteeseen”, on kestämätön. Ongelma on enemmänkin niin, että hallintomenettelyn rakenne sopii huonosti nuorten osallistumiseen. Jos ”hallintokulttuuri” on nuorten asianmukaisen osallistumisen esteenä, kulttuurin muuttumisen aika on nyt.

August Kiattrakoolchai

nuorisovaltuutettu, Helsingin nuorisoneuvosto

