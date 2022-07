Fossiilisen maakaasun tulo taksonomiaan on herättänyt perusteltua arvostelua. Sillä ei ole tukenaan vastaavia tieteellisiä perusteluita kuin ydinenergialla.

Toimittaja Teija Sutinen totesi kommentissaan (HS 6.7.), että ydinvoima ja maakaasu tulivat osaksi EU:n kestävien sijoituskohteiden luokittelua eli taksonomiaa ilman tieteellisiä perusteluja. Ydinvoiman osalta väite ei pidä paikkaansa. Komission tutkimusyksikön (JRC) tieteellisen arvion mukaan turvallisuusvaatimukset täyttävä ydinenergia ei aiheuta haittaa ympäristölle ja ihmisille.

Sutinen viittaa kolumnissaan ”säteilevään jätevuoreen takapihalla”. Juuri ydinjätteen käsittely ja loppusijoitus kiinnosti komissiota säädöksen valmistelussa. Taksonomiasta vastaava komissaari Mairead McGuinness vieraili Suomessa syksyllä 2021 tutustumassa ydinjätteen loppusijoituspaikkaan, Onkaloon. Euroopan parlamentin nyt tukema säädös asettaakin voimassa olevaa lainsäädäntöä tiukemmat ehdot ydinjätteelle.

Fossiilisen maakaasun tulo taksonomiaan on herättänyt perusteltua arvostelua. Sillä ei ole tukenaan vastaavia tieteellisiä perusteluita kuin ydinenergialla. Maakaasu on kuitenkin onneksi taksonomiakelpoista vain tiukin ehdoin, korvaamassa saastuttavampia fossiilisia polttoaineita.

Ydinvoiman kuuluminen taksonomiaan on hyvä uutinen uusille ydinvoimahankkeille. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että ydinenergian tuotanto on kaksinkertaistettava ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Ranska, Iso-Britannia ja Alankomaat suunnittelevat uusia ydinvoimalaitoksia omien päästötavoitteidensa tueksi.

Myös Suomessa tarvitaan periaatteellinen poliittinen valmius uuden ydinvoiman rakentamiselle. Se näyttäisi vihreää valoa mahdollisia uusia hankkeita markkinaehtoisesti suunnitteleville yrityksille. Tämä voi tarkoittaa sekä Fennovoimaa korvaavia hankkeita että kaukolämpöä tuottavia pienydinreaktoreita.

Uusi ydinvoima ei kilpaile uusiutuvan energian kanssa. Teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen sekä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen Suomessa ja Euroopassa tarkoittaa, että tarvitsemme runsaasti lisää kaikenlaista puhdasta energiantuotantoa.

Teppo Säkkinen

elinkeino- ja ilmastoasiantuntija

Keskuskauppakamari

