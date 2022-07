Ehdotan, että kaupunki myöntää edestakaisen tuetun matkan vaikeasti saavutettavaan apuvälinekeskukseen sovittuihin tapaamisiin.

Aikaisemmin oli kaupungilla useita apuvälinepisteitä eri sairaaloiden yhteydessä.

Nyt on ilmeisesti tuottavuuden tehokkuus ajanut apuvälinekeskuksen teollisuusalueelle, kauas keskustasta ja paikkaan, joka on hankalasti tavoitettavissa, jos ei ole omaa autoa. Lisäksi paikka on ollut jo pitkään kiertotien kautta saavutettavissa johtuen katutöistä.

Koska välineiden luovutuksen yhteydessä on tärkeää saada opastusta niiden käyttöön, pitää kohdata se asiantuntija, joka välineet luovuttaa. Ehdotan, että kaupunki myöntää edestakaisen tuetun matkan vaikeasti saavutettavaan apuvälinekeskukseen sovittuihin tapaamisiin.

Apuvälineiden palauttaminen pitää tehdä helpoksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi ylläpitää ympäri kaupunkia terveysasemia. Koska pisteiden välillä tapahtuu sisäistä kuljetusta, miksi ei järjestetä apuvälineiden helpompaa palautusta kuittausta vastaan jokaiselle terveysasemalle?

Harri Lauronen

seniori, Helsinki

