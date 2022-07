Läntiseen viestintään tottunut joutuu seuraamaan Venäjän eliitin viestitulvaa silmät ymmyrkäisinä.

Moskovasta kuuluu kummia melkein joka päivä.

Milloin Venäjän parlamentissa esitellään lakihanke Liettuan itsenäisyyden tunnustamisen perumisesta, milloin venäläismedia uutisoi presidentti Sauli Niinistön olevan psykoosissa, milloin parlamentin alahuoneen duuman puhemies Vjatšeslav Volodin vihjailee Alaskan ”ottamisella takaisin”, milloin entinen presidentti Dmitri Medvedev ilmoittaa jollain uudella tavalla vihaavansa ukrainalaisia, ja milloin ulkoministeriön viestintäjohtaja Marija Zaharova uhittelee Venäjän vastaavan johonkin muilla kuin diplomaattisilla keinoilla tai julkaisee viekoittelevasta mansikansyönnistään videon.

Läntiseen viestintään tottunut joutuu seuraamaan kammottavuuden, absurdiuden ja korniuden välillä heiluvaa viestitulvaa silmät ymmyrkäisinä.

Tässä mökässä ei periaatteessa ole kovin paljon uutta, vaikka sävy on ollutkin aiempaa rumempi, röyhkeämpi ja mauttomampi Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

Venäjän vallanpitäjien vanha hämmennyskeino on täyttää informaatiotilaa erilaisella melulla. Provosoivat viestit voivat olla valheellisia ja keskenään ristiriitaisia, koska yleensä tavoitteena ei ole saada ainakaan koko yleisöä uskomaan jotain tiettyä yhtä sanomaa.

Nyt Venäjän eliitin puheet saavat kuitenkin enemmän huomiota. Se sopii Venäjälle, koska samalla lännessä huomio jakaantuu. Puheet Alaskasta tai Liettuasta vievät ajatuksia pois Ukrainasta.

Tyyli ei kuitenkaan ole pelkkää suunniteltua vaikuttamista. Se on myös normi, jollaiseksi virallinen puhe on Venäjällä kehittynyt.

Vladimir Putinin järjestelmä on jo kauan ollut kuin versio Leijonan luola -televisiosarjasta, jossa kilpailijat esittelevät liikeideansa tai keksintönsä pääomasijoittajista koostuvalle raadille. Raati sitten poimii toteuttamiskelpoisina pitämänsä ajatukset.

Venäjällä se on tarkoittanut, että Putin ja Kreml antavat lähinnä laajoja vihjeitä siitä, mikä olisi toivottavaa. Ministerit, senaattorit, duuman jäsenet, kuvernöörit, virkamiehet ja kaikenlaiset julkiset kommentaattorit yrittävät sitten päätellä, mitä Putin ehkä haluaisi heidän sanovan.

” Uskollisuutta on julistettava säännöllisesti.

Kun vielä lojaalisuus on pätevyyttä tärkeämpää, on päädytty kiihtyvään kilpalaulantaan, jossa kannattaa esittää vaikkapa vuonna 1867 Yhdysvalloille myydyn Alaskan palauttamista. Se on esittäjälle vaaratonta, koska typeryydestä ei rangaista. Esittäjä voi sen sijaan saada hallitsijan huomion ja jopa ehdotuksensa läpi.

Lisäksi entistä itsevaltaisemmalla Venäjällä uskollisuutta on julistettava säännöllisesti ääneen. Se koskee erityisesti hallinnon siviileitä, jotka ovat aiempaa suojattomampia.

Myös sisäinen kilpailu nopeutti kehitystä. Niin sanottujen voimaviranomaisten keskushahmot ovat onnistuneet nyt työntämään teknokraatit päätöksenteosta sivuun, mutta siviilit yrittivät aiemmin panna hanttiin. Esimerkiksi ulkoministeri Sergei Lavrov yritti jarruttaa ulkoministeriön suhteellisen aseman tasaista heikkenemistä nostamalla viestintäjohtajaksi Zaharovan. Zaharova alkoi kommentoida kaikkea ärhäkästi, kun ministeriö yritti säilyttää asemaansa julkisuudella ja näkyvyydellä.

Se ei auttanut, mutta Zaharova vain lisäsi kierroksia. Ulkoministeriön virallisessakin viestinnässä löi läpi Putinin Kremliin mukanaan tuoma katujengien kulttuuri, kunniakäsitys ja kieli. Siinä kuviteltuihinkin loukkauksiin vastataan röyhkeästi, eikä loukkaavaa kieltä vältellä.

Nyt muuta sävyä ei oikeastaan enää ole. Eliitin sisällä kohteliaasta puheesta lännelle on tullut jopa epäilyttävää ja puhujalle vaarallista. Tosin se on marinoitunut jo niin kauan omissa puheissaan, että uskoo pääviestin.

Venäjän johto puhuu Venäjästä nyt vain lännen kataluuden uhrina, joka on pakotettu vastaamaan. Julkinen puhe on joko loukkaantunutta, ärtynyttä, vihaista tai pilkallista.

Moskovasta kuuluu vastakin kummia.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.