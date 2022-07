Ilta-Sanomien mukaan oikein hankalan ongelman tunnistaa siitä, että sitä odotetaan, mutta ei oikein voida tehdä mitään.

”Hoitajien sijaispulan kärjistyminen kuluvana kesänä vasta ennakoi tulevia ongelmia.”

”Sijaisten saanti on nyt ollut useissa paikoissa poikkeuksellisen hankalaa. Osa sijaisista on opiskelijoita, joilla ei ole oikeutta antaa lääkkeitä. Se lisää vakinaisten hoitajien kiirettä.”

”Runsasväkisellä pääkaupunkiseudulla ongelmat korostuvat, vaikka niitä on muuallakin. Mitään uutta tässä ei ole.”

”Väestön ikääntyessä hoidon tarve yksinkertaisesti kasvaa ja hoitajia tarvitaan enemmän. Tämä on tiedetty oikeastaan jo vuosikymmeniä.”

”Hoitajien palkka-asiaa ei vieläkään ole sovittu. Hoitajajärjestöt Super ja Tehy uhkaavat yhä tulevilla joukkoirtisanoutumisilla. Niiden keinot ja tavoitteet herättävät närää työnantajien lisäksi myös toisissa julkisen alan ammattiliitoissa.”

”Hoitajien palkkakuopan korjaamiselle löytyy suomalaisilta ymmärrystä. Korkean inflaation laukatessa suureltakin aluksi tuntuva korotus on äkkiä syöty. Jos hoitajien korotukset johtaisivat palkkavaatimuksiin muillakin aloilla, inflaatio kiihtyisi lisää. Tämän monimutkaisen pulman selvittämisessä tarvitaan työmarkkinoilla kärsivällisyyttä. Kaikkien osapuolten on tultava toisiaan vastaan.”

Karjalainen kirjoittaa, että nopeat digiyhteydet ovat välttämätön edellytys yritystoiminnalle mutta yhä useammin myös yksityiselämälle.

”Digitaalisten verkkojen rakentaminen on tähän asti kiinnostanut kaupallisia toimijoita lähinnä kaupungeissa ja isommissa taajamissa. Alun perin valtiovalta uskoi kiinnostusta olevan huomattavasti enemmän, ja osin tästä syystä maaseudun verkkojen rakentaminen on takunnut. Nyt kaupallisten toimijoiden kiinnostus on laajentunut taajamia ympäröiville alueille. Kaupallisen tietoliikenneverkon kannattavuuden raja tiheään ja harvaan asutun alueen välillä riippuu paljon asukkaiden kiinnostuksesta ja valmiudesta maksaa korkeampaa liittymismaksua (Karjalainen, 10.7.).”

”Monessa asiassa hyvät tietoliikenneyhteydet ovat jopa tärkeämmät kuin hyvät tieyhteydet.”

”Hyvät yhteydet eivät napsahda alueille kuin Manulle illallinen samalla tavalla kuin kaupungeissa, vaan yhä edelleen tässä tarvitaan valtava määrä asukkaiden omaa aktiivisuutta ja ponnistelua.”

”Tosiasia on, että aivan kaikki eivät nopeita yhteyksiä tarvitse. Silti vähintäänkin niiden vaivaton ja edullinen saatavuus on rahanarvoinen ja välttämätön valttikortti silloin, kun asunto siirtyy tavalla tai toisella seuraavalle omistajalle ja nuoremman sukupolven hoteisiin.”