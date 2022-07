Kirjailija Aino Kallaksen ja hänen puolisonsa Oskar Kallaksen vanha kotitalo on vaarassa raunioitua.

Tuskinpa yksikään pariskunta kuvastaa paremmin Suomen ja Viron välisiä läheisiä kulttuurillisia ja diplomaattisia suhteita kuin Aino ja Oskar Kallas. Molemmat heistä olivat ja ovat edelleen korkeasti arvostettuja henkilöitä molemmissa maissa. Suomelle Aino Kallas ja hänen tuotantonsa ovat kotimaisen kirjallisuuden merkkipaaluja. Aviomies Oskar taasen oli Viron ensimmäinen lähettiläs Suomessa.

Virolaisille Kallakset ovat kansallisen heräämisen ja itsenäisyyden merkkihenkilöitä, Oskar kansantieteellisen ja diplomaattisen työnsä ja Aino kulttuurillisen panoksensa johdosta. Ei liene liioittelua sanoa, että kummankin perintö ja muisto ansaitsee vaalimista niin Suomessa kuin Virossakin.

Nyt arvokas osa tätä perintöä on vaarassa kadota lopullisesti. Kallakset asuivat vuosia kotikaupungissani Tartossa suomalaisarkkitehti Valter Thomén suunnittelemassa uusklassisessa huvilassa. Huvilaa ympäröi laaja ja luontoarvoiltaan koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen puistoalue. Nykypäivänä Hoitolan puistona (Sanatooriumi Park) tunnettu alue syntyi Oskar Kallaksen ja Aleksander Eisenschmidtin aloitteesta kartanonpuistona. Vuosien saatossa alue on metsittynyt luoden omalaatuisen puiston ja metsän sekoituksen. Huolimatta paikallisten asukkaiden vastustuksesta isoon osaan puistoa kaavaillaan omakotitalojen rakentamista. Kulttuuriväen hätähuudot ovat vuosia kaikuneet kuuroille korville, ja Kallasten huvila on raunioitumisvaarassa, pian ehkä peruuttamattomasti.

Vuonna 2018 Tarton suomalaisyhdistys ehdotti huvilan ja puistoalueen suojelukohteeksi nimeämistä kaupunginhallitukselle. Tämä ja monet muut samankaltaiset ehdotukset eivät kuitenkaan ole tähän päivään mennessä saavuttaneet mitään konkreettista. Viron valtion suojeluviraston prosessi venyy jatkuvasti, ja kulttuuriperintöön ja luontoarvoihin välinpitämättömästi suhtautuvat Tarton kaupunginisät kieltäytyvät suojeluprosessin tukemisesta.

Vaikka poliittinen ja julkinen paine kasvavat täällä Virossa, on selvää, että emme selviä tästä yksin. Näin ollen toivonkin kahden sukulaiskansan yhteistyötä. Hyvät suomalaiset kulttuurin, luonnon ja historian ystävät, yhdistykset ja Suomen valtio, auttakaa meitä virolaisia säilyttämään yhteistä perintöämme.

Eino Rantanen

Tarton kaupungin ympäristölautakunnan jäsen, Tartto, Viro

