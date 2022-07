Hule- ja jätevesiongelmiin on puututtava pikaisesti.

Helsingin kaupunki päätyi kesäkuussa kannattamaan Vanhankaupunginkosken padon purkamista ja alkaa selvittää asiaa (HS 1.6.). Päätös perustuu pitkälti siihen, että Vantaanjoki on yksi Suomenlahden merkittävimpiä taimenen kutujokia. Tämän lisäksi joki on merkittävä elinympäristö lukuisille muille lajeille, ja se on tärkeä luonto-, virkistys- ja kulttuurikohde alueen asukkaille.

Vanhankaupungin patoa suurempi ongelma luonnolle ja sitä kautta alueen asukkaille ovat vesistöön päätyvät jätevedet ja ravinteet. Joenvarren tihentyvä asutus on tuonut mukanaan kasvavan hulevesiongelman, koska sadevettä valuu jokeen ja samalla sinne huuhtoutuu likaa ja ravinteita. Myös puhdistamatonta jätevettä pääsee puhdistamojen ohi toistuvasti suoraan jokeen, kun sateilla ja tulvilla viemäriverkkojen kapasiteetti ei riitä.

Usein jokeen on myös päätynyt jätteitä ja epäpuhtauksia, joiden lähteet ovat välillä jääneet ”mysteereiksi” kuten heinäkuun alussa uutisoitiin Pikkukoskelta (HS 4.7.). Näiden päästöjen ja valumien vaikutukset ovat näkyneet muun muassa viime kesinä aikaisempaa pahempina sinileväkasvustoina ja lisääntyneinä suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksina.

Vaikka Vantaanjoen jätevesipäästöt ovat vähentyneet viime vuosikymmenen aikana jonkin verran, alueen kuntien jätevesipuhdistamoilta johdetaan edelleen joka vuosi puhdistamattomia jätevesipäästöjä joen vesistöön ja edelleen merialueelle. Hule- ja jätevesiongelmiin onkin pikaisesti puututtava alueen kaupungeissa Riihimäellä, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Hyvinkäällä, Keravalla, Vantaalla ja Helsingissä. Puhdistamattomien jätevesien päästöt ja liialliset hulevedet Vantaanjokeen pitää lopettaa välittömästi, jotta joen luonto- ja virkistysarvot saadaan palautettua.

Vantaanjoen nykyinen tila on lukuisista hyvistä toimista huolimatta kokonaisuutena surkea, ja sen voi jokainen käydä toteamassa esimerkiksi Vanhankaupunginkoskella – varsinkin sateen jälkeen. Kuten HS:n mielipidekirjoituksessa (HS 2.7.) todettiin, Suomesta luulisi löytyvän insinööriosaamista ja kokemusta patoalueen ennallistamiseen. Osaamista tarvitaan lisäksi myös jäte- ja huleveden parempaan käsittelyyn näin merkittävän ja upean joen rannoilla.

Tomi Jukkola

filosofian tohtori, Tapanila, Helsinki

