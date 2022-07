Venäläisessä historianopetuksessa on jälleen taantumuksen aika

Tavoitteena on Venäjän kansalaisen identiteetin kasvattaminen: patriotismi ja ylpeydentunne omasta isänmaasta.

Venäjän johtajista suurin osa on käynyt koulunsa 1960-luvun neuvostoaikana. Kaksikko Vladimir Putin ja Nikolai Patrušev oppi jo neljännellä luokalla, että Venäjän laajeneminen on aina ollut luonnollista eikä perustunut naapurikansojen alistamiseen.

Historiallisen determinismin tunnus oli: ”Ihmiskunnan kehitys on jo saavuttanut korkeimman vaiheensa, sosialismin, joka on toteutettu Neuvostoliitossa.” Samalla tuomittiin kapitalistinen maailma. Historian metodioppaan tekijät Golubeva ja Gellerštein vakuuttivat lapsille, ”ettei kapitalistisissa maissa esiinny ystävyyttä, vaan viha, kiukku ja kateus hallitsevat, ja yhdistynyt kapitalistinen leiri suuntaa vihansa vapaisiin sosialistisiin maihin”. Siksi jokaisen neuvostokansalaisen on välttämätöntä oppia vihaamaan bolševismin vihollisia.

Brittiläisen John Keepin (1964) mukaan neuvostohistoriankirjoitus edellyttää tarpeen vaatiessa lukijansa kieltävän aistiensa havainnot. Metodikirjassa suositeltiin luokkataistelun opettamista koululaisille. Kun neljäsluokkalaisista suurin osa on vielä konkreettisen ajattelun tasolla eikä yllä käsitteelliseen, on todettava suunnattoman energiamäärän menneen neuvostokoulussa hukkaan. Mitään eroa erilaisten kapitalististen maiden välille ei tehty. Myös ”rauhanomaisen rinnakkaiselon” perimmäisenä tarkoituksena oli vyöryttää neuvostojärjestelmää maan rajojen ulkopuolelle.

Neuvostoliitossa esiintyi kuitenkin eroja ja jopa kritiikkiä, kun oltiin riittävän kaukana Moskovasta ja Leningradista. Tutkija V. N. Panov selvitti historianopetusta vuonna 1966 Irkutskin alueella. Hänen mukaansa koulutehtäviin sisältyi historian ymmärtämistä, vaikeita ilmaisuja ja uusia termejä, joita ei lainkaan selitetty. Tekstiä ei analysoitu, johtopäätöksiä ei käsitelty, kirjan kuvitusta tai karttoja käytettiin harvoin. Oppilas muisti sisällön ulkoa sanasta sanaan, mutta ei ymmärtänyt asiaa. Koulu esti itsenäisen ajattelun.

Neuvosto-opetuksen mukaan lokakuun vallankumous 1917 toi sosialismin muodossa suuren edistyksen Keski-Aasian paimentolaiskansoille.

Osa historian oppikirjoista käytti samaa analogiaa kertoessaan toisen maailmansodan jälkeen itäblokkiin liitettyjen maiden kehityksestä. Erityisesti muut kuin slaavilaiset kansat, kuten unkarilaiset, pääsivät näiden kirjojen mukaan vasta silloin osallisiksi kulttuurista. Ajattelu johti siihen, että vuonna 1988 valtakunnallista koulujen historian loppukoetta ei voitu Venäjällä järjestää lainkaan, koska yksikään kirja ei vastannut todellisuutta.

Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 tuotti kansalaisille huomattavia taloudellisia vaikeuksia ja synnytti oligarkkien vallan. Kuitenkin vuonna 2000 Venäjän opetusministeriö hyväksyi uuden historian opetussuunnitelman, joka oli aikaisempaa huomattavasti liberaalimpi. Sen mukaan tuli arvostaa humanismia, kunnioittaa ihmistä, demokraattisia arvoja ja patriotismia sekä laajentaa kansainvälistä ymmärtämistä. Valtio ei tuolloin enää pakottanut omaksumaan yhtä ainoaa oikeaa maailmankatsomusta.

Kremlin vaatimusten mukainen taantumus toteutui vuonna 2017, kun opetusministeriö julkaisi jälleen historian opetussuunnitelman. Tavoitteena on Venäjän kansalaisen identiteetin kasvattaminen: patriotismi ja ylpeydentunne omasta isänmaasta.

Ministeriö kielsi vuonna 2016 kolme oppikirjaa, jotka olivat esitelleet Stalinin rikoksia ja liittoutumista natsi-Saksan kanssa. Krimin miehitys vuonna 2014 ja siitä alkanut Itä-Ukrainan sota sekä säälimätön hyökkäys slaavilaiseen veljesmaahan Ukrainaan helmikuussa 2022 ovat johdonmukaisia yrityksiä toteuttaa pakolla historiallinen kertomus yhtenäisestä suurvallasta.

Maan johtoa nuoremmat historianopettajat löytävät kuitenkin keinoja tosiasioiden kertomiseksi koululaisille. Nykyaikainen tiedonvälitys ja itsenäiset opettajat mahdollistavat moniarvoisten näkemysten tuomisen myös historianopetukseen, ellei valtio ehdi ensin vangita näitä opettajia.

Kari Kaunismaa

Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori, joka on väitellyt Neuvostoliiton romahduksen vaikutuksesta venäläisen keskikoulun historian oppikirjoihin. Hän toimi Moskovan suomalaisen peruskoulun rehtorina vuosina 1998–2000.

