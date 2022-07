Apu-lehdessä viestinnän ammattilainen Katri Makkonen kertoo konsertin synnyttämistä pohdinnoistaan.

”’Elämä on ahdas kehä, jonka vankeja olemme, näkymätön piiri, jonka yli emme koskaan astu. Elämä on läheinen onni, joka kulkee ohitsemme, tuhannet askelet, joita emme kykene astumaan’.”

”Istuin kuorokonsertissa Helsingin keskustassa, kun Edith Södergranin sanat sadan vuoden takaa laulettiin tajuntaani. Konsertti oli upea, mutta mieleni apea. Mietin suomalaista sielunmaisemaa.”

”Suomessa muistetaan kertoa, kuinka olemme ykkösiä melkein kaikissa maailman hyvissä asioissa. Tilastokeskus on listannut menestyksemme omalle nettisivulleen. Sitä selaamalla selviää, että suomalaiset ovat esimerkiksi maailman onnellisin kansa ja että Suomi on maailman turvallisin ja vakain valtio ja inhimillisen hyvinvoinnin ykkönen.”

”Tilastoja on muitakin. Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana, joka kolmas kärsii yksinäisyydestä. Yli puoli miljoonaa suomalaista syö mielialalääkkeitä. Nuorten huumekuolemissa Suomi on Euroopan ykkönen.”

”Ottamattomia askeleita, päiviä, jotka muuttumattomina seuraavat toinen toistaan. Elämätöntä elämää. Kesän kauneimpaan aikaan monet näkevät taivaan kumpupilvissä tumman reunuksen.”

”Konsertti päättyi – –. Tuomiokirkon kivimuurissa odotti armo. Isoon sateenkaarivärein koristeltuun lakanaan oli kirjoitettu: ’Olet rakastettu sellaisena kuin olet.’”

”Niinhän se on. Hyvä elämä vaatii tekoja myös ympäröivältä yhteisöltä. Yksikin hyväksyvä hymy, yksikin kiinnostunut sana, yksikin lämmin kosketus voi tehdä ihmeitä. Itsekseen ei täällä pärjää kukaan.”

Image-lehdessä Niklas Thesslund kirjoittaa, kuinka armeija-ajasta jäi tunne, ettei hän pärjäisi sodassa.

”Kyse ei ollut vaikeuksista sopeutua tai jaksaa. Viihdyin tupakavereiden kanssa ja jaksoin juosta ja osasin hiihtää sekä suunnistaa. Nämä ovat kuitenkin vain tukitoimia puuhan varsinaiselle ytimelle. Sille, että oppisimme tappamaan tarvittaessa ja puolustamaan maata ja itseämme.”

”Tätä en osannut ollenkaan.”

”Lopulta kyse on varmasti vastaavanlaisesta kokemuksesta, jonka olisi voinut saada peruskoulustakin, mutta sotaan liittyessään se pääsi kasvamaan kokoaan suuremmaksi. Huonoa koenumeroa pystyi ainakin aikoinaan kompensoimaan tuntiaktiivisuudella ja yleisellä reippaudella, mutta sitä, että tulee ammutuksi, ei voi kompensoida. Armeijan tehtävä on opettaa varusmiehiä sotimaan, mutta ehkä kompensoimattomuus, sotaan kuuluva lopullisuus, saattaa tuottaa senkin ajatuksen, että sotia on loppuun asti pyrittävä välttämään.”