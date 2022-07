Helsingillä on 130 kilometriä rantaviivaa ja noin 300 saarta. Jokainen helsinkiläinen asuu kymmenen kilometrin säteellä merestä. Kesä on hyvä hetki heittäytyä turistiksi omassa kotikaupungissaan ja katsella sitä uudesta kulmasta.

Helsingin venesatamissa on noin 12 000 huvivenettä. Se tuntuu jopa vähäiseltä, kun kotitalouksia on moninkertainen määrä.

Yksi veneilyn suosiota rajoittava tekijä on pula venepaikoista. Kaupungin vuokrapaikkoja niistä on kolmannes, ja kaksi kolmannesta on yksityisten venekerhojen. Vuosittain kaupungin paikkoja vapautuu uusille hakijoille noin 600, kun ottajia olisi nelinkertaisesti. Yksityisillä venekerhoilla paikkoja on tuplaten, mutta vaihtuvuus niissä on vähäistä.

Merellisen Helsingin tavoittaminen ei onneksi jää omasta veneestä kiinni. Tärkeimpiin saariin, kuten Suomenlinnaan, Vartiosaareen, Vallisaareen ja Isosaareen, pääsee julkisilla lauttayhteyksillä jopa omaa kyytiä kätevämmin. Vierasvenepaikkoja on niin vähän, että etenkin sydänkesän aurinkoisina päivinä niille rantautuminen jää omalla veneellä usein haaveeksi.

Vallisaari on etäältä tuttu kaikille Suomenlinnan kävijöille. Kustaanmiekan toisella puolella sijaitseva vanha sotilassaari on turistien kansoittamasta naapuristaan poiketen monimuotoinen luontokohde, jota edes vuoden takaisen Helsinki Biennaalin suuret kävijäjoukot eivät onnistuneet tärvelemään.

Kahdeksankymmenenkahden hehtaarin suuruinen Vartiosaari sijaitsee Laajasalon ja Tammisalon kupeessa, kolmen minuutin ja kahden ja puolen euron lauttamatkan päässä mantereesta. Se ei ole Seurasaaren kaltainen kliininen ulkomuseo, vaan niittyineen ja lammashakoineen suositeltava aikamatka vuosikymmenien taakse.

Viisi vuotta sitten yleisölle avatussa Isosaaressa tarjolla on luontoa, rauhaa ja avomerelle aukeavat jyhkeät rantakalliot. Saarella palvelivat varusmiehet vielä runsaat kymmenen vuotta sitten, mistä muistuttavat lukuisat Puolustusvoimien vanhat rakennukset.

Merestä saa yllättävän paljon irti, vaikka pysyttelisi mantereen puolella. Herttoniemenrannan terasseilla ei tahdo pinnistämälläkään muistaa, miten nuhruista satama- ja teollisuusaluetta nämäkin nurkat vielä 1980-luvulla olivat. Kallahden harjumaisema puolestaan tuo Punkaharjun Helsinkiin.

Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan.

Kirjoittaja on HS:n hallintopäällikkö.