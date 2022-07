Riittävä testaus-ja pilotointivaihe on unohdettu projektien johtamisessa

Helsingin Sanomat kirjoitti Helsingin palkanlaskijoiden pulasta ja järjestelmäuudistuksista, jotka aiheuttavat yhdessä ongelmia (HS 9.7.). Ottamatta kantaa hankalaan ja ikävään tapahtumaketjuun, joka Helsingin kaupungilla on, ei aiheesta lukiessa voi olla nostamatta esille yleisesti tapahtuneita muutoksia projektien johtamisessa.

Ymmärrettävästi järjestelmähankkeita myydään käyttäjille ja toisaalta hankitaan paremman automatiikan ja tehokkuuden toivossa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on kuitenkin ollut havaittavissa, että projektijohtamisessa on vallalla trendejä, jotka saattavat pilata projekteista haettavan hyödyn.

Riittävä resursointi on yksi organisaatioiden haaste. Samaan aikaan, kun odotetaan tulevaa järjestelmätehokkuutta ja nykyisten työntekijöiden riittävyyttä kasvavassa toiminnassa, nykyiset työntekijät tulevat projekteihin mukaan oman toimensa ohella, vaikka työpäivät ovat jo valmiiksi työntäyteisiä. Organisaatioiden ja työnantajien ajatus on sinänsä erinomainen, sillä työntekijöiden ja tulevien järjestelmänkäyttäjien tieto määrittelyvaiheessa on usein arvokasta. Samalla selviävät nykyisen tilanteen pullonkaulat, joita luonnollisesti halutaan eliminoida. Organisaatioiden tulisikin huomioida ja resursoida organisaatio siten, että niin sanottua turnausväsymystä ei pääsisi syntymään projektin edetessä.

Kärsivällisyyden puute projektien edetessä on myös hyvin tavallista. Sitä esiintyy sekä projekteissa työskentelevien että muun organisaation keskuudessa. Valmista odotetaan nopealla aikataululla. Käytävillä tai kokoushuoneissa aletaan kiirehtiä ja päädytään nopeasti päätelmiin, jossa järjestelmien testaus tai pilotointivaihe jätetään pienelle arvolle, koetaan jopa tarpeettomaksi. ”Laitetaan tuotantoon, siinähän ne virheet sitten selviävät.”

Pilotointivaihe ei ole pessimististä ajattelua tai liikaa varovaisuutta, millaiseksi se organisaatioissa useasti leimataan. Se on työvaihe, jossa muutamia riittävän erilaisia tapauksia testataan rakennetun prosessin ja järjestelmän läpi. Prosessin, jonka alkuimpulssi voi olla jopa jossakin kokonaan toisaalla, kuin rakennetussa järjestelmässä. Pilotointivaihe on testausta, jonka lopputuloksena ilmenee mahdollisia uusia odottamattomia haasteita ja seurauksena voi olla, että projektissa joudutaan palaamaan aikaisempaan vaiheeseen oikean ratkaisun löytymiseksi, jotta prosessia voidaan testata myöhemmin uudelleen.

Pilotointivaiheen seuraava vaihe ei siis ole automaattisesti käyttäjäkoulutus ja käyttöönotto. Näin ollen tuon yhden työvaiheen unohtaminen ennen järjestelmien käyttöönottovaihetta ja jälkiseurantaa voi aiheuttaa pitkät seuraukset, ja ne voivat käydä pitkässä juoksussa kalliiksi, kaikkien muiden lisäharmien lisäksi.

Niin sanottu ”häntien korjaaminen” ei myyvälle taholle ole välttämättä mikään ongelma mahdollisen mainehaitan jäädessä vähälle, sehän työllistää ja tuottaa lisäliikevaihtoa alkuperäisen suunnitelman päälle. Samaan aikaan ostajaorganisaatioille haitta voi olla moninkertainen: lopputuloksena voi olla tehoton automatiikka, jossa manuaalikorjaukset työllistävät väsyneitä työntekijöitä loputtomien jälkitöiden ja järjestelmäkorjausten keskellä. Pahimmassa tapauksessa tehdään kaksinkertaista työtä sekä vanhoilla että uusilla järjestelmillä, eikä vaihtoehdoista voi jättää pois sitäkään lopputulosta, jossa organisaation IT-avaruudessa on taas vain yksi kallis työkalu, jota kukaan ei käytä.

Minna Pylkäs

Helsinki

