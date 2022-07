Kalastajat joutuvat maksamaan pyydystämästään rauhoitetusta kalasta 3 510 euron korvausmaksun, mutta voimalaitokset selviävät tappamistaan ankeriaista korvauksetta.

Pääkirjoituksessa (HS 13.7.) puututtiin tärkeään aiheeseen: ankeriaan suojelua on parannettava. Ankeriaan rauhoittaminen kalastukselta ei kuitenkaan ole riittävä toimi.

Kalastus ottaa vain pienen osan sisävesiemme ankeriaista. Suurin osa kutuvaellukselle lähteneistä ankeriaista tuhoutuu voimalaitosten turbiineissa. Ankeriaan on pitkänä kalana vaikea selvitä vahingoittumatta jopa suurista ja hitaammin pyörivistä Kaplan-turbiineista. Nopeasti pyörivät turbiinit pilkkovat ne kaikki.

Ankeriaan joutuminen voimalaitoksiin on mahdollista estää erilaisilla välppä- ja ohjausrakenteilla tai pyydystämällä kalat voimalaitoksen yläpuolella ja kuljettamalla ne turvallisesti jokisuuhun. Toimivia ratkaisuja on maailmalla useita ja pyyntiä ja mereen kuljetusta on jo aloitettu Suomessakin Kokemäenjoella.

Ankeriaan rauhoitusta tehostetaan 3 510 euron korvausmaksulla, jonka kalastaja joutuu pulittamaan pyydystämästään rauhoitetusta kalasta. On kuitenkin absurdia, että korvausmaksu kerätään vain kalastajan luvattomasta saaliista, mutta voimalaitokset selviävät tappamistaan monin verroin suuremmista ankeriasmääristä korvauksetta.

Ongelma on ollut tiedossa jo vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi Karjaanjoen vesistön Mustionkosken voimalaitoksen potkuriturbiini tappaa lähes kaikki alas pyrkivät ankeriaat. Jo kolmisen kymmentä vuotta sitten paikalle on ehdotettu ankeriaan pyyntilaitetta, mutta turhaan.

Suomen vesistöissä ankeriasnaaraat kasvavat hitaasti ja varsin suuriksi. On arvioitu, että meikäläiset ankeriasmammat tuottavat mätiä lähes kymmenen kertaa enemmän kuin eteläisemmät lajitoverinsa. Tämän takia olisi koko lajin kannalta äärimmäisen tärkeää, että ne pääsisivät turvallisesti mereen jatkamaan vaellustaan kutualueille.

Meidän vesistömme tarjoavat erinomaiset kasvumahdollisuudet istutettaville ankeriaanpoikasille. Jos alasvaelluskuolevuus saadaan minimoiduksi, voi Suomi toimia maailmankin mitassa tärkeimpänä ankeriaan tuotantoalueena.

Lakiin on pikaisesti saatava velvoite estää alas vaeltavien ankeriaiden tuhoutuminen voimalaitoksissa ja ulotettava korvaussumma koskemaan myös voimaloiden tappamia kaloja.

Markku Kaukoranta

kalabiologi, eläkkeellä, Lohja

