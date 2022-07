Jotta voisimme toivoa oikeudenmukaisempaa maailmaa, tulee suomalaisten paradoksaalisesti muuttua epätehokkaammiksi.

Bajaji on kolmipyöräinen mopo, jonka kyytiin mahtuu kuskin lisäksi kaksi matkustajaa. Mtwara on Tansanian kaakkoisosassa sijaitseva pieni kaupunki, jossa työskennellessäni minulla oli ilo tutustua moniin bajaji-kuskeihin. Nämä kuskit voisi rinnastaa suomalaisiin taksiyrittäjiin. Suomen oloihin verrattuna Mtwaran bajaji-kuskeja vaivaa kuitenkin elinolojen näköalattomuus. Tuloja ei juuri kerry ja usein ilman virallista syntymätodistusta toimiessa lainan saanti toiminnan laajentamiseksi on mahdotonta. Heidän tilanteensa pohtiminen herättää minussa toivottomuutta, varsinkin kun tämä mikroilmiö on todellisuutta koko Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Globaali epäoikeudenmukaisuus on totta siinä mielessä kuin pystyn totuutta ymmärtämään. Euroopassa palvelujen ja tuotteiden tuotantoketjut, joista suuri osa tarvitsee raaka-aineensa Afrikasta, todistavat, että käytämme Afrikan valtioita hyväksemme. Siksi onkin hämmentävää, että ottaessani asian puheeksi Suomessa, ihmiset kokevat, että syyllistän heitä, vaikka vain kerron miten asiat ovat.

Afrikan elintason nousua ehdotetaan usein ratkaisuksi maanosaa vaivaaviin ongelmiin. Tämä on kuitenkin kolikon toinen puoli. Kääntöpuolella odotetaan yhä, että myös eurooppalainen elintaso jatkaa nousuaan. Ottamatta kantaa siihen, miten elintaso voi nousta kaikkialla maapallolla yhtä aikaa, säilyttää tällainen kaikkinainen elintason paraneminen eriarvoisuuden maanosien välillä. Siksi on vaikea suositella vain kestävää sijoittamista Afrikkaan.

Epäoikeudenmukaisuuden mittasuhteiden takia on välttämätöntä laskea Euroopan elintasoa lähemmäs Afrikan elintasoa. Tämä voisi onnistua omaksumalla joitain Saharan eteläpuolisen Afrikan kulttuurisia käytänteitä, joita täällä Suomessa pidetään usein epätehokkaina.

Nyky-yhteiskunnassamme menestyvä yksilö edellyttää kymmenien ellei satojen nimettömänä pysyttelevien raaka-aineiden perustuotannossa työskentelevien panosta yksilön hyväksi. Tehokas, menestyvä yksilö on tällöin myös epäoikeudenmukainen toimija.

Jotta voisimme toivoa oikeudenmukaisempaa maailmaa, tulee suomalaisten paradoksaalisesti muuttua epätehokkaammiksi. Tällöin voimme toivoa itsellemme luonnollisempaa ja maanläheisempää elämää, ilman jatkuvasti ylibuukattuja työpäiviä. Miten tämä kaikki auttaa Mtwaralaista bajaji-kuskia? Olen varmaankin ymmärtänyt kaiken väärin: ehkä hän auttaakin meitä.

Tommi Kauppinen

vieraileva tutkija, Helsingin yliopisto

yliopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu

